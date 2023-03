Star Citizen Alpha 3.18.1: kein Release, Probleme ungelöst

Es gibt viele spöttische Stimmen über den missglückten Start von Star Citizen Alpha 3.18. Und ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man nicht wirklich von einem „Start“ sprechen kann. Wie ihr in unserem Bericht nachlesen könnt, hat es der Großteil der Citizens nicht ins Spiel geschafft. Und diejenigen, die Glück hatten, sahen sich mit einer Reihe von Fehlern konfrontiert, die ein Spielen unmöglich machten.

Suche nach der Ursache

Die Ursachen für diese Probleme von Star Citizen Alpha 3.18 sind vielfältig und von außen nicht zu bestimmen. Klar ist aber, dass durch das komplett neue Backend, das auf Persistent Entity Streaming basiert, viele Parameter unklar sind. Deshalb musste Cloud Imperium Games (CIG) irgendwann den Zündschlüssel umdrehen und sehen, was passiert.

Nun werdet ihr euch fragen: Wie konnte es zu so einem eklatanten Systemfehler kommen? CIG hat doch über Wochen und Monate in der PTU getestet, oder?

Ja, das ist richtig. CIG hatte den Build in der Testumgebung relativ stabil laufen. Wobei es auch hier Stimmen aus der Test-Community gibt, die sagen, dass sie während der Testphase teilweise über eine Woche nicht in die Testumgebung gekommen sind.

Das Problem liegt aber tiefer und ist nicht unbedingt ausschließlich bei CIG zu suchen. Denn während der Testphasen waren zu guten Zeiten 30.000 Spieler auf den Testservern online. Auf dem PU, also der Live-Version des Persistent Universe, sind es in der Regel mindestens zehnmal so viele. CIG war sich dessen bewusst und hatte im Vorfeld über alle Social Media Kanäle angekündigt, dass es ein „holpriger“ Start werden würde.

Doch was am Freitagabend, dem 11. März, passierte, damit hatten sie nicht gerechnet: Bis zu 1,3 Millionen Spieler stürmten die Server und brachten die Systemumgebung schlichtweg zum kollabieren. Die Daten dazu sind auf der Seite mmo-population.com zu finden. Damit gehört Star Citizen zu den 10 meistgespielten MMOs weltweit.

Problemfaktor Persistenz

Dieser Ansturm wäre selbst für die stabile Alpha 3.17 Umgebung eine große Herausforderung gewesen. Wenn man sich nun vorstellt, dass wir hier von neuen Kommunikationsprozessen, neuen Datenbanken, völlig neuen Systemzusammenhängen sprechen, bekommt man eine Vorstellung davon, was zu diesen Ausfällen geführt hat.

Natürlich sollten mehrere Millionen Einträge in Serverdatenbanken kein Problem darstellen. Wir werden hier aber nicht von einigen Millionen Einträgen sprechen, sondern wahrscheinlich von mehreren hundert Millionen Einträgen und mehr, da ja – theoretisch – keine Entitäten mehr gelöscht werden sollen. Jedes zerstörte Raumschiff, jedes Kleidungsstück, jede weggeworfene Getränkedose soll bestehen bleiben. Wenn ein Spieler in einer Session nur 100 persistente Entitäten erzeugt, ist das wenig. Und das bei 1,3 Millionen Spielern, die gleichzeitig online sind.

Erstaunlich ist auch, dass trotz der massiven technischen Probleme die Spielerzahl konstant bei weit über einer halben Million liegt. Deutlich mehr als vor dem Release von Star Citizen Alpha 3.18. Das zeigt, wie groß das Interesse und der Wille ist, Star Citizen zu erleben.

Suche nach Lösungen

Wie geht es nun weiter mit Star Citizen Alpha 3.18? CIG arbeitet mit Hochdruck an der Behebung der Probleme und hat bereits einige Hausaufgaben erledigt. Die Umgebung ist stabiler geworden, so dass wieder mehr Spieler ins Spiel zurückkehren. Tatsächlich hat CIG bestätigt, dass Spieler mit großen Accounts, die viele Schiffe besitzen, die größten Probleme beim Einloggen haben.

Aber es gibt auch noch andere Probleme, auch im Spiel. Aus diesem Grund hat CIG am gestrigen Freitag über ihre Community-Plattform „Spectrum“ darüber informiert, dass sie den Hotfix-Patch Alpha 3.18.1 an diesem Wochenende noch nicht veröffentlichen werden.

Sie schreiben, dass sie rund um die Uhr Probleme auf der Serverseite überwachen und beheben und dass sie einige ermutigende Verbesserungen bei der Verbindung und der Stabilität sehen. Viele Citizens könnten sich einloggen und spielen, schreiben sie, aber sie seien definitiv noch nicht über den Berg. Der Build, an dem die Qualitätssicherung derzeit arbeitet, stimmt CIG dennoch optimistisch. Er sei aber noch nicht bereit für die „Primetime“. Das heißt, eine ähnliche Situation wie beim 3.18 PTU: Der Build läuft stabil mit vergleichsweise wenigen Spielern. Aber für eine Umgebung mit mehreren hunderttausend Spielern funktioniert es noch nicht.

Die gute Nachricht

In der aktuellen Folge von Inside Star Citizen entschuldigt sich CIG für die Probleme und dankt der Community für ihre Geduld. Auch das ist in der Entwicklungsgeschichte von Star Citizen ein Novum und zeigt, wie sehr dieser kapitale Fehlstart auch CIG getroffen hat. Insgesamt ist man aber optimistisch, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Und das ist aus unserer Sicht eine gute Nachricht. Wie bereits geschrieben, hat es ein solches Projekt in der Geschichte der Computerspiele noch nicht gegeben. Und wenn CIG Persistent Entity Streaming und damit Alpha 3.18.x zum Laufen bekommt, dann ist auch das anschließende Server Meshing eine lösbare Aufgabe. Es ist keine Kleinigkeit und es werden wahrscheinlich ähnlich krasse Probleme auftauchen. Aber der Traum vom grenzenlosen virtuellen Weltraum rückt in greifbare Nähe.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht und werden die Entwicklung von Star Citizen für euch weiterhin genau verfolgen!