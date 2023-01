Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Offizieller Trailer 2

Heute früh hatte uns Marvel mit einem neuen Trailer zu Ant-Man and The Wasp: Quantumania überrascht. Das nächste große Marvel Cinematic Universe Abenteuer startet schon im Februar diesen Jahres.

Neuer Trailer, neue Schurken in Quantumania

Seid gewarnt und lest den Artikel nur auf eigene Gefahr, denn der Beitrag könnte einige Spoiler enthalten, falls ihr nicht ohnehin komplett mit der Materie Marvel vertraut seid. Der neuste Trailer geht nämlich äußerst genau auf die Handlung ein und stellt einen neuen Schurken vor. Dieser war zwar bisher schon auf Disney Plus mit einer eigenen Serie zu sehen. Doch nun folgt das MCU-Debüt.

Comic-Fans war es schon vorher klar, aber nun zeigt Kang sein wahres Gesicht. Er unterbreitet Scott ein Angebot, die verlorene Zeit mit seiner Tochter Cassie nachzuholen, denn Zeit hat er mehr als genug. Doch auch dieser Pakt mit dem Teufel geht schief und sie bekommen es mit einem übermächtigen Gegner in einer noch unerforschten Welt zu tun. Außerdem tritt ein weiterer Schurke ins Rampenlicht. Ein Wissenschaftler, dessen Name die Bedeutung Mental Organism Designed Only for Killing hat. Die Rolle übernimmt dabei der Schauspieler Corey Stoll.

Visuell macht das neue gezeigte Bildmaterial definitiv einen besseren Eindruck als der erste Trailer, über den zahlreiche Memes entstanden sind.

> Bericht zum ersten Trailer und Besetzung.

Das erste MCU-Abenteuer 2023 erwartet uns voraussichtlich am 16. Februar.