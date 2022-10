Ant-Man and The Wasp: Quantumania – Offizieller Trailer

Der erste offizielle Trailer zu Ant-Man and The Wasp: Quantumania ist online. Marvel schickt uns mit dem dritten Soloabenteuer von Scott Lang im Februar 2023 durch die Quantenwelt.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Trailer Einblick

Scott Lang hat die Welt gerettet, doch niemand kennt ihn wirklich. So kommt es, dass er sogar „Danke, Spider-Man.“ zu hören bekommt. Nur einer kennt seinen Namen – Kang.

Mit dem neuen Ant-Man and The Wasp Titel leitet das Marvel Cinematic Universe die Phase 5 ein. Kang the Conqueror, welcher kurz seinen ersten Auftritt in Loki hatte, kehrt nun zurück. Damit geht es auch in Richtung Avengers 5: The Kang Dynasty.

Scott „Ant-Man“ Lang (Paul Rudd), Hope „The Wasp“ Van Dyne (Evangeline Lilly), die nun ältere Cassie Lang (Kathryn Newton), Hank Pym (Michael Douglas) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) finden sich nach einem riskanten Experiment in der Quantenwelt wieder und treffen auf allerhand merkwürdiger Figuren. Unter ihnen auch Kang the Conqueror (Jonathan Majors) und Krylar (Bill Murray).

Kinostart

Der US-Kinostart ist der 17. Februar 2023. Aufgrund der Kinostarts am Donnerstag hierzulande können wir von einem Filmstart am 16. Februar 2023 ausgehen.

Der Trailer zum ersten Marvel Blockbuster im kommenden Jahr.