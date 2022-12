Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Offizieller Trailer und Infos

Es ist einige Zeit vergangen, doch nun ist die Chaotentruppe zurück. Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 springt Star-Lords Crew in ihr nächstes Soloabenteuer. Hierzu hat Marvel kürzlich einen ersten Trailer veröffentlicht.

Zum Film Guardians of the Galaxy Vol. 3

Die von Fans geliebte Bande von Außenseitern ist mit Volume 3 zurück. Anführer Peter Quill leidet noch sichtlich durch den Verlust seiner Gamora aus dem letzten Avengers Teil. Trotzdem muss er sein Team um sich scharen für eine neue Mission, welche, wenn sie nicht erfolgreich ist, die letzte sein könnte für die Hüter der Galaxie.

In Teil 3 kehrt der übliche Cast zurück. Wir haben Chris Pratt (Peter Quill alias Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula) und Pom Klementieff (Mantis). Auch zurück ist Elizabeth Debicki, welche im zweiten Teil die Rolle als Ayesha übernahm und auf die Guardians nicht gut zu sprechen war. Sie war es auch, die Adam Warlock auf die Truppe ansetzen wollte. Die Rolle als Adam Warlock übernimmt Will Poulter (Wir sind die Millers, The Revenant).

Einen neuen Kinostart Termin bekommen wir nicht. Es soll aber demnächst so weit sein. Wir sind gespannt, ob es ein drittes Mixtape geben wird.

Offizieller Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3.