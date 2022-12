Demon Slayer: To the Swordsmith Village – Demnächst im Kino

Demon Slayer schlägt mit einem neuen Kinofilm To the Swordsmith Village auf und feiert seine Premiere in einer Vielzahl von Ländern und Regionen im Kino.

To the Swordsmith Village als neuer Teil

Der Streamingdienst Crunchyroll ist hocherfreut, ankündigen zu können, dass der Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village- demnächst im Kino zu sehen ist. Noch vor der Bekanntgabe des Starttermins des Films wird am 26. Februar 2023 eine Premiere in Berlin veranstaltet, bei der Filmproduzent Yuma Takahashi vor Ort sein wird. Der neue Film wird aus den Episoden 10 und 11 des Entertainment District Arc, der für seine rasanten Actionszenen und herzzerreißende Story hochgelobt wurde, sowie der ersten Episode des nächsten Arcs, Swordsmith Village Arc, bestehen. Um ein überwältigendes Kinoerlebnis zu schaffen, haben alle Inhalte ein neues Gewand in 4K und neu abgemischte Musik erhalten. Nach der Vorführung in Japan am 3. Februar 2023 folgt die Vorführung des Films in mehr als 80 Ländern und Regionen weltweit.

Über Demon Slayer

Der Manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stammt aus der Feder von Koyoharu Gotouge. Von seinen 23 Bänden verkauften sich bislang 150 Millionen Exemplare. SHUEISHAs JUMP COMICS veröffentlichen den Manga und den Anime produzieren Ufotable produziert. Die Geschichte beginnt damit, dass Tanjirou Kamado, verhindern möchte, dass seine Schwester sich in ein Teufel verwandelt. Der Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba startete im April 2019 mit dem Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc. Der Kinofilm Mugen Train schafte es im Oktober 2020 in die Kinos. Der Mugen Train Arc und der Entertainment District Arc liefen von 2021 bis 2022 im Fernsehen und im Stream. In Folge der World Tour von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To Swordsmith Village- ist eine Anime-Adaption des Swordsmith Village Arc für April geplant in Japan.

Besetzung