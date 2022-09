Given The Movie – Im Frühjahr 2023 als Disc im Handel

Der Film Given The Movie zur gleichnamigen Serien-Adaption des wiederum gleichnamigen Mangas erscheint im Frühjahr des kommenden Jahres als Disc im Handel! Als Release vorgesehen ist der 23. Februar 2023.

Given The Movie demnächst im Handel

Given handelt von einer Band aus Schülern, Studenten und Teilzeitjobbern. Im Mittelpunkt stehen Mafuyu und Ritsuka, die sich in der Schule auf einer Treppe kennenlernen. Zwischen den beiden fängt es an zu knistern. Eine liebevolle Geschichte gemischt mit Verlust, ein wenig Humor, Liebesdrama und Coming-Out nimmt ihren Lauf. Der Anime ist dem Genre Musikdrama zuzuordnen.

Der Film dazu entstand durch Studio Lerche (Assassination Classroom) unter Regie von Hikaru Yamaguchi. Serie als auch Film sind bereits bei Crunchyroll zum Streamen verfügbar.

Inhalt

Der Film ist eine direkte Fortsetzung zur Serie. Der Gig war erfolgreich und Mafuyu und Ritsuka sind ein süßes Paar. Dieses Liebesglück haben leider nicht die anderen zwei Mitglieder der Band, die nun im Mittelpunkt der Handlung stehen.

Akihiko, der schon lange auf der Suche nach der Antwort ist, was Musik bedeutet, lebt noch bei seiner ersten großen Liebe. Sie leben jedoch getrennt, weil ihre Beziehung für die beiden nicht sonderlich gesund war. Akihiko macht Mafuyu mit seinem Ex-Freund Ugetsu bekannt, um ihn weiter anzustacheln, an sich zu arbeiten. Unterdessen erhält Haruki ein Angebot, in einer anderen Band als Support zu spielen. Er überlegt zu wechseln, da er sich unter den ganzen Talenten minderwertig fühlt und die nicht erwiderte Liebe durch Akihiko das ganze Projekt mit der Band erschwert. Zwischen den Zweien kommt es zum Streit. Kann Akihiko seine Liebe zur Musik zurückgewinnen und Harukis verletztes Herz heilen?

> Given gewinnt AnimaniA Award.

Wir dürfen gespannt sein, was die Disc-Veröffentlichung für uns bereithält und ob es ebenfalls eine Box mit Plektrum, Poster und mehr gibt, wie es bei der ersten Volume zur Serie der Fall war.

Trailer zum Film.