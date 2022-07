Maken-Ki: Battling Venus – Disc Veröffentlichung geplant

Mit Maken-Ki: Battling Venus soll es mit dem Crunchyroll Disc-Vertrieb weitergehen. Nach der ablöse von KAZÉ Anime veröffentlicht nun der gleichnamige Streamingdienst unter seinem Namen die Disc-Versionen zu den beliebten Animes.

Maken-Ki: Battling Venus Story

Takeru könnte nicht glücklicher sein: Er beginnt das Oberschuljahr an einer reinen Mädchenschule, die sich erst vor Kurzem auch für Jungen geöffnet hat. Es warten also viele hübsche Mädchen darauf, von ihm bewundert zu werden! Das Beste daran ist, dass er auch seine Kindheitsfreundin Haruko wiedertrifft, die ihm alles an der neuen Schule zeigt. Unter anderem erfährt er auch, dass die Schüler hier über magische und spirituelle Kräfte verfügen, die sie mittels mysteriöser Gegenstände namens „Maken“ einsetzen können – und dies auch ständig in harten Duellen tun. Nicht nur, dass Takeru darüber total perplex ist, er scheint auch selbst bisher nicht über ein Maken zu verfügen…

Also tritt er einer Schlichtungsstelle bei, die über die Kämpfe wacht, dem „Maken-Ki“! Doch auch mit den Mädchen läuft es nicht so harmonisch. Inaho etwa behauptet, dass die beiden verlobt wären, woran er sich aber so gar nicht erinnern will… Kodama, die ebenfalls Teil des Maken-Ki ist, kann ihn wiederum absolut nicht ausstehen, was die Zusammenarbeit nicht ganz so leicht gestaltet. Wie war das noch mal mit der unbeschwerten Oberschulzeit?

Maken-Ki: Battling Venus ist ein zwölfteiliger Ecchi-Action-Anime, welcher 2011 entstand und hierzulande bisher unveröffentlicht ist. Hinter der Umsetzung stand Ikki Tousen Regisseur Koichi Ohata. Der Release für die Disc-Versionen gibt der Streamingdienst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.