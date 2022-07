Monster Girl Doctor Blu-ray und DVD Release

Demnächst erscheint mit Monster Girl Doctor, einem Ecchi-Anime, der erste Disc-Release unter dem Namen Crunchyroll, was vorher KAZÉ Anime war.

Monster Girl Doctor Story

Der Krieg zwischen Monstern und Menschen währte so lange, dass kaum einer noch wusste, warum sie überhaupt gegeneinander kämpften. Nach dem Ende dieses Krieges nun leben Monster und Menschen in der Stadt Lindworm friedlich zusammen.

Glenn ist ein Arzt, der sich darauf spezialisiert hat, den Monstermädchen der Stadt zu helfen. Sein es Meerjungfrauen ihre Kiemen zu reinigen oder Golems zusammenzunähen, die eigentlich Ärzte hassen. Seine Assistentin, die Albino-Lamia Saphentite, steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem versucht sie, die Konkurrentinnen abzuwehren, die Dr. Glenn mit seiner charmanten und hilfsbereiten Art magisch anzieht und mit denen er ein ums andere Mal in von außen betrachtet seltsame Situationen gerät…

In Monster Girl Doctor stecken eine Menge hübsche, sexy und starke Monster-Mädchen. Damit haben wir einen Vertreter des Genres, welches durch Titel wie „Die Monster Mädchen“ gegründet wurde. Unter der Regie von Genre-Profi Yoshiaki Iwasaki (Love Hina, The Familiar of Zero) entstanden diese zwölf Episoden. Dahinter steht das Studio Arvo Animation, die zuvor für We Never Learn verantwortlich waren. Crunchyroll zeigte diesen Anime im Sommer 2020 im Simulcast.

Blu-ray und DVD erhalten erstmals die deutsche Synchronfassung. Als Release ist der Winter vorgesehen. Ein genaues Datum gab es vonseiten Crunchyroll noch nicht.

Der Doctor zeigt, wie wichtig Hygiene ist!