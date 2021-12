Attack on Titan OAD – Heute Abend bei Crunchyroll

Ab heute sind alle acht kürzlich erschienenen Attack on Titan OAD Folgen auf Crunchyroll um 17:10 Uhr verfügbar. Die OAD (Original Anime DVD) Episoden kommen im Originalton mit deutschen Untertiteln daher.

Attack on Titan OAD Inhalt

In den ersten drei Folgen versucht Hanji, den ersten lebenden Titanen zu fangen und dabei gibt es einen Rückblick auf die hammerharte Ausbildung des 104. Kadettencorps. Folge 4 und 5 basieren auf dem Spin-off-Manga Attack on Titan: No Regrets. Dieser beleuchtet die Vergangenheit von Kommandant Erwin Smith und dem Hauptgefreiten Levi. Die letzten drei Folgen basieren auf der Spin-off-Light-Novel Attack on Titan: Lost Girls, welche sich auf die Geschichten von Annie und Mikasa konzentriert.

Über den Anime

Attack on Titan ist ein weltweites Anime-Phänomen. Seit Beginn im Jahre 2013 startete die Serie beispiellos durch. Das preisgekrönte Franchise basiert auf einer der meistverkauften Manga-Serien aller Zeiten. Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Bände, die von Hajime Isayama erschaffen wurden. Die ersten drei Staffeln sind bei KAZÉ auf Disc erhältlich und ab dem 9. Januar 2022 ist Attack on Titan Final Season Part 2 auf Crunchyroll im Simulcast zu sehen.

Quelle: Crunchyroll PM