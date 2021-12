Crunchyroll im Dezember – Die Neuzugänge zum Jahresende

Crunchyroll im Dezember bietet durch das Update vom Mittwoch einige Neuzugänge. Zum Portfolio gesellen sich Titel wie Bleach, My Hero Academia, LUPIN III., K-ON! und How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, Dog & Scissors, Hensuki und Kokoro Connect.

Bleach – Episode 92-167 in OmU

Inhalt: Der 15-jährige Schüler Ichigo Kurosaki kann seit seiner Kindheit Geister sehen. Doch damit nicht genug: Als er die Shinigami Rukia trifft, wird sein Leben noch einmal gehörig auf den Kopf gestellt. Während eines Kampfes in der Menschenwelt ist Rukia gezwungen, ihre Kräfte auf Ichigo zu übertragen, um ihrer beider Leben zu retten. Dank der neu gewonnenen spirituellen Kräfte entdeckt Ichigo seine wahre Berufung: die Lebenden wie die Toten um alles in der Welt vor dem Bösen zu beschützen.

My Hero Academia – Staffel 4 in OmU

Inhalt: Sein ganzes Leben schon träumt der junge Izuku davon, ein Superheld zu werden. Das wäre für sich genommen schon ein hohes Ziel – doch in einer Welt, in der 80 Prozent aller Menschen Superkräfte besitzen,scheint Izuku chancenlos. Denn anders als die meisten verfügt er nicht über eine sogenannte „Spezialität“. Doch das soll ihn nicht davon abhalten, seinen Traum zu verfolgen und sich an der angesehensten Superhelden-Akademie des Landes zu bewerben.

LUPIN III.: Fujiko Mines Lüge – auf Deutsch und in OmU

Inhalt: Die sonst so gerissene Fujiko ist unter die Kindermädchen gegangen und kümmert sich um den kränklichen Sohn eines Buchhalters – der seinem ehemaligen Arbeitgeber eine Menge Geld gestohlen hat! Doch ganz ohne Hintergedanken macht sie das natürlich nicht: Als das Haus des Vaters explodiert, nimmt sich Fujiko des kleinen Gene an und versucht, ihm das Versteck der unterschlagenen Millionen zu entlocken. Ein geheimnisvoller Auftragskiller mit mysteriösen Fähigkeiten ist ihnen jedoch bereits auf den Fersen – und wie immer ist auch Lupin nicht weit. Gemeinsam mit Jigen hilft er Fujiko aus der Patsche und findet heraus, dass ihre letzten Gegner offensichtlich alle aus derselben Killerschmiede stammen…

K-ON! The Movie – auf Deutsch und in OmU

Inhalt: So schnell kann doch nicht alles vorbei sein! Fast drei Jahre haben Yui, Ritsu, Mio und Mugi ihre Nachmittage im Popmusikklub verbracht, Tee getrunken, Kuchen gegessen, und ja, manchmal auch geprobt. Damit der nahende Abschied von der Oberschule und Nesthäkchen Azusa nicht allzu schwer fällt, beschließen die Mädchen, noch einmal gemeinsam auf Abschlussreise zu fahren. Schildkröte Ton-chan entscheidet: Es geht nach London! Dort angekommen sind die fünf vollauf damit beschäftigt, die Sehenswürdigkeiten zu genießen, mit Sprachproblemen zu kämpfen und sich ein würdiges Abschiedsgeschenk für Azusa auszudenken. Schließlich wartet als besonderes Highlight sogar noch ein Konzert vor englischem Publikum. Für alle steht fest: Diese Zeit werden sie nie vergessen!

How Heavy Are the Dumbbells You Lift? – auf Deutsch

Inhalt: Oberschülerin Hibikis liebste Beschäftigung ist Snacken: Zu jeder möglichen Gelegenheit schiebt sie sich was Schmackhaftes zwischen die Beißer. Dass sie davon zugenommen hat, muss sie schmerzhaft feststellen, als ihre Freundin sie darauf anspricht. Jetzt heißt es abnehmen! Deshalb meldet sich die Hobbyschlemmerin im „Silverman Gym“ an, einem neu eröffneten Elite-Fitnessstudio, in dem es vor muskelbepackten und schwitzenden Bodybuildern nur so wimmelt. Dort trifft sie auch auf die reiche Musterschülerin Akemi aus der Parallelklasse, die nicht nur einen Traumkörper und unnormal viel Kraft hat, sondern auch einen üblen Muskelfetisch. Mit so einer Trainingspartnerin – und dem schnuckligen Trainer Machio – scheint alles möglich! Doch kann Hibiki ihren inneren Schweinehund so leicht besiegen?

Dog & Scissors – Ep. 7-12 auf Deutsch

Inhalt: Bücher, Bücher, Bücher – Kazuhito liebt sie über alles, besonders seit sein Lieblingsautor die literarische Welt betreten hat. Nachdem Kazuhito jedes seiner Werke verschlungen hat, wartet er nun auf den letzten Band der Todsünden-Reihe. Als er eines Tages in einem Café sitzt, wird er Zeuge eines Überfalls. Überhastet springt er in die Schusslinie des Täters, um eine Frau zu beschützen. Während er stirbt, dämmert dem Büchernarr, dass er nie wieder lesen können wird. Dies ist ihm so unerträglich, dass er wenig später die Augen aufschlägt – und sich im Spiegel gegenüber als Dackel erblickt.

Hensuki – Ep. 9-12 auf Deutsch

Inhalt: Nachdem Oberschüler Keiki Kiryu einen anonymen Liebesbrief bekommt, macht er sich auf die Suche nach seiner Verehrerin. Der einzige Hinweis: Das Unterhöschen, das er ebenfalls im Brief findet. Seine Suche führt ihn in die Arme allerlei Schulschönheiten, die jede ihr eigenes, perverses Geheimnis unter der adretten Schuluniform verbirgt.

Kokoro Connect – Ep. 14-17 auf Deutsch und in OmU

Inhalt: Fünf Schulfreunde erleben gemeinsam im Kulturclub entspannte Tage. Doch ein als Herzsame bekanntes, geheimnisvolles Wesen bringt ihren Alltag bald gehörig durcheinander. Plötzlich tauschen sie Körper, schrumpfen auf Kleinkindgröße oder lassen ihre innersten Gefühle unkontrolliert hervorbrechen. Schon bald erkennen sie, dass Herzsame ihre wahren Beziehungen zueinander austesten will…

