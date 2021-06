Sing Yesterday For Me und No Guns Life demnächst auf Disk

Mit dem Coming-of-Age-Drama Sing Yesterday For Me und dem Endzeit-Thriller No Guns Life veröffentlicht KAZÉ Anime zwei neue Animes auf DVD und Blu-ray im Oktober.

Sing Yesterday For Me

Nach seinem Uniabschluss ist Rikuo ratlos, wie sein Leben jetzt weiter gehen soll. Vorerst hält er sich mit einem Gelegenheitsjob in einem Konbini über Wasser. Dort begegnet er dem Mädchen Haru, die immer eine Krähe bei sich hat und sich mit Rikuo anfreunden will. Und auch Rikuos früherer Schwarm, die angehende Lehrerin Shinako, kehrt in die Stadt zurück. Rikuo hat sich nie getraut, ihr seine Gefühle zu offenbaren. Doch Shinako trägt ebenfalls eine schmerzvolle Vergangenheit mit sich. Und auch Haru bekommt Besuch aus der Vergangenheit…

Vier Leben treffen am Scheideweg zwischen Vergangenheit und Zukunft aufeinander…

Die zwölfteilige Slice-of-Life-Serie von Studio Doga Kobo (How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) veröffentlicht KAZÉ voraussichtlich in zwei Volumes ab dem 7. Oktober.

No Guns Life

Der Krieg hat nicht nur Zerstörung zurückgelassen, sondern auch sogenannte Extender, deren Körper mit Waffen vermischt wurden. Einer dieser Mutanten ist Inui Juzou. Er kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern oder warum sein Kopf nun eine riesige Pistole ist. Sein Leben verdingt er sich mit der Aufklärung von Fällen, die mit durchgedrehten Extendern zu tun haben. Doch der Fall eines entführten Kindes stellt seine Existenz infrage…

No Guns Life präsentiert eine einzigartige Mischung aus Endzeit-Thriller und Noir-Krimi in 24 Episoden, produziert von Studio Madhouse (Death Note, One Punch Man).

Ab dem 7. Oktober dürfen wir mit einer Veröffentlichung auf vier Volumes rechnen.

Quelle: KAZÉ PM