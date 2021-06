Kokoro Connect und zwei weitere neue Disc-Lizenzen

KAZÉ Anime sichert sich gleich drei neue Disc-Lizenzen! Darunter Kokoro Connect, Doreiku The Animation und VAL X LOVE. Alle erscheinen im September auf DVD und Blu-ray.

Kokoro Connect

Taichi, Iori, Himeko, Yoshifumi und Yui sind Mitglieder des Kulturklubs ihrer Schule – wenn auch nicht alle aus den gleichen Gründen. Die meisten von ihnen wurden von ihren Lehrern dazu verdonnert. Da verwundert es auch nicht, dass sich ihre Aktivitäten in Grenzen halten. Doch diese ruhigen Nachmittage haben ein Ende, als ein als „Herzsame“ bekanntes, geheimnisvolles Wesen ihren Alltag bald gehörig durcheinanderbringt: Plötzlich tauschen sie Körper, schrumpfen auf Kleinkindgröße oder lassen ihre innersten Gefühle unkontrolliert hervorbrechen.

Schon bald erkennen sie, dass das mysteriöse Geschöpf die Szenarien erzeugt, um ihre wahren Beziehungen zueinander austesten zu können…

Jeder hat ein Geheimnis, das er oder sie nicht unbedingt seinen Freunden erzählen will, doch dank „Herzsame“ kommt auch das eine oder andere Trauma zum Vorschein, das man erst verarbeiten muss…

Kokoro Connect erforscht durch dieses fremde Wesen die menschlichen Beziehungen zueinander und wie die jungen Menschen mit den Geheimnissen und Gefühlen ihrer Mitmenschen umgehen, wenn diese ans Licht gezerrt werden.

Der 13-teilige Anime von Studio SILVER LINK. (Armed Girls‘ Macchiavellism) unter Regie von Shin Oonuma (Dusk Maiden of Amnesia, BOFURI: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense) entstand 2012 und mischt romantisches Slice of Life mit einer übernatürlichen Komponente.

Die Veröffentlichung voraussichtlich ab dem 2. September 2021 in insgesamt drei Volumes geplant.

Doreiku the Animation

SCM (Slave Control Method) ist ein kleines Gerät, doch mit sehr viel Macht. Wer ein SCM sein Eigen nennt, kann gegen andere Besitzer des Geräts im Kampf antreten. Der Verlierer wird zum Sklaven des Gewinners. Widerstand? Zwecklos! Der Sklave kann sich gegen keinen Befehl seines Masters wehren. Neid, Eifersucht, Langeweile, Rache: Verschiedene Gründe treiben die Menschen dazu, bei diesem „Spiel“ mitzumachen. 24 Personen werden die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele kennenlernen…

Doreiku The Animation ist ein Psycho-Thriller, der zeigt, wie sehr sich ein Mensch verändern kann, wenn er erst einmal Macht über einen anderen hat…

Mit einer Veröffentlichung der zwölfteiligen Serie dürfen wir ab 16. September auf 2 Volumes rechnen.

VAL X LOVE

Takuma ist der Teufel! Zumindest denken das alleüber ihn. Aufgrund seines schrecklichenGesichtsausdrucks meiden ihn die Leute und lediglichYakuza versuchen ihn für sich zu gewinnen. Doch Takuma ist das Alleinsein eigentlich ganz recht, so kann er sich vollständig auf das Lernen konzentrieren. Sein friedlicher Alltag wird aber gestört, als er vom Gott Odin erfährt, dass die Welt bald zerstört werden wird und es nun am ihn ist, diese Welt zu retten! Aus dem Grund stellt Odin ihm seine Töchter, die 9 Walküren, an die Seite. Takuma muss nun beweisen, dass er die Welt durch Liebe und den Austausch von Intimitäten retten kann, wobei ihm die 9 Walküren helfen sollen…

Sexy Walkürenspaß in sehr freier Anlehnung an Richard Wagner wartet in VAL X LOVE basierend auf der Manga-Vorlage von Ryousuke Asakura. Der Anime, der schon ein wenig mehr als nur ein bisschen Fanservice bietet, entstand bei Hoods Entertainment (Drifters, Real Girl) unter der Regie von Takashi Naoya (Real Girl).

Auf insgesamt drei Volumes ist die Veröffentlichung der erotischen Harems-Comedy-Romance geplant. Volume 1 erscheint voraussichtlich am 2. September als Limited Edition mit Sammelschuber

Quelle: KAZÉ PM