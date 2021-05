Zombie Land Saga demnächst auf DVD und Blu-ray

Idol-Musical trifft Zombie-Horror. Zombie Land Saga ist eine 12-teilige Comedy-Serie, welche im Herbst auf DVD und Blu-ray ihren Weg in den Handel findet.

Die Geschichte

Sakura hat schon immer davon geträumt, ein Idol zu sein. Aber das Leben ist ein mieser Verräter. Gerade als sie ihre Bewerbung für ein Vorsingen abschicken will, wird sie überfahren und stirbt einfach. Zehn Jahre später wacht sie in der Präfektur Saga, am Arsch von Japan, wieder auf, zusammen mit sechs legendären Mädchen, die alle aus verschiedenen Epochen und Zeitaltern stammen. Sie alle wurden von Kotaro Tatsumi als Zombies zum Leben wiedererweckt, denn der möchte sie zu einer erfolgreichen Idol-Group machen. Was er damit bezweckt? Saga vor dem Bankrott retten und wirtschaftlich starkmachen. Alle Scheinwerfer sind also nun auf die neue Idol-Group Franchouchou gerichtet, die zum einen ihre neuen Songs präsentieren wollen – zum anderen müssen sie irgendwie verhindern, das herauskommt, dass sie Zombies sind!

Wer sagt, dass der Traum, ein Idol zu werden, vorbei sein muss, bloß weil man überfahren wurde? Man tut sich einfach mit ein paar weiteren Untoten zusammen und schon kann der Traum Wirklichkeit werden!

Über den Anime

Ursprünglich als düstere Survival-Horror-Serie beworben, enthüllten die Macher erst mit Ausstrahlung der ersten Episode im Oktober 2018, dass es sich bei Zombie Land Saga in Wahrheit um eine leichtfüßige Parodie auf das japanische Idol-Business handelt. Hören Zombies am liebsten Death Metal? Wo liegen für Untote die Gefahren beim Headbangen? Und was ist beim Make-up für Zombie-Idols unbedingt zu beachten? Diese und weitere Fragen beantwortet die Horror-Comedy-Serie in 12 Episoden (oder auch nicht). Zudem erlangte die Serie bei Fans Bekanntheit als einer der seltenen Animes mit positiver Darstellung einer Transgender-Figur.

Ab dem 2. September erscheint die Comedy-Serie in zwei Volumes unter dem Hause von KAZÉ Anime. Weitere Details zum Release gibt der deutsche Vertrieb für Animes und Mangas in Kürze bekannt.

Quelle: KAZÉ PM