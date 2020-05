Xbox Game Pass Mai 2020 im Überblick

Xbox Game Pass Mai 2020 bringt uns eine Menge Tripple-A Titel auf unsere Heimkonsole und Windows 10 PC. Mitglieder des Spiel-Service von Microsoft profitieren unter anderem von der PC-Version von Halo 2 in der Master Chief Collection. Auf der Konsole geht es ab heute in den Wilden Westen mit Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2. Alle weiteren Spiele, die sich anschließen, könnt ihr hier nachlesen.

Xbox Game Pass Mai 2020 Konsole

Ab sofort:

Moving Out

Streets of rage 4

DayZ

Red Dead Redemption 2

Ab 14. Mai:

Final Fantasy IX

Ab 19. Mai:

Fractured Minds (ID@Xbox)

Demnächst:

Human: Fall Flat – Thermal DLC

Journey to the Savage Planet – Hot Garbage DLC

Diese Titel für Konsole verlassen das Angebot:

7. Mai – Grand Theft Auto V

15. Mai – Black Desert

15. Mai – Doom

15. Mai – Lego Ninjago Movie Video Game

15. Mai – Mega Man Legacy Collection 2

15. Mai – Metal Gear Survive

15. Mai – The Banner Saga

15. Mai – Wolfenstein II: The New Colossus

Xbox Game Pass Mai 2020 PC

Ab sofort:

Moving Out

Streets of Rage 4

Ab 14. Mai:

Final Fantasy IX

Demnächst:

Endless Legend

Halo: The Master Chief Collection: Halo 2

Human: Fall Flat – Thermal DLC

Diese Titel für PC verlassen das Angebot:

Imperator: Rome

Rise of the Tomb Raider

The Banner Saga

West of Loathing

Wolfenstein II: The New Colossus

> Liste vom April.

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Es gibt Grund zur Freude, denn die neuen Xbox Game Pass Ultimate Perks sind da! Der Monat Mai steht ganz im Zeichen der Musik. Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate erhalten in Deutschland kostenlos 3 Monate Spotify Premium. Dieses Angebot gilt nur für neue Spotify Premium-Mitglieder.

Zusätzlich wartet in Phantasy Star Online 2 erneut ein monatlicher Bonus, der unter anderem aus einer verbesserten Droprate für seltene Items und mehr besteht! Die Perks werden in der Xbox Game Pass App auf Smartphone, Windows 10 PC oder Xbox One aktiviert.

Ihr wollt die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann könnt ihr jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro euch sichern.

Das alles könnt ihr in Red Dead Redemption 2 erleben.



Quelle: Xbox PM