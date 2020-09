Die Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct am gestrigen Nachmittag feierte den 35. Geburtstag unseres beliebten Italo-Klempners. Zu diesem besonderen Anlass enthüllte Nintendo so einige Spiele und Hardware, die Fanherzen höher schlagen ließen.

Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct

Super Mario 3D All-Stars

Für die Nintendo Switch erscheint am 18. September 2020 eine Collection, welche die 3D-Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy vereint. Der Preis liegt bei 59,99 Euro und kann bereits vorbestellt werden. Die Spiele sind für die Konsole optimiert und erhalten eine überarbeitete HD-Grafik. *Die Collection ist aber nur bis 31. März 2021 erhältlich.



Super Mario Bros. 35

Ganz im Stile von Tetris 99 treten 35 Spieler gegeneinander in einem Mario Level an und legen sich „Steine“ in den Weg, in Form von Koopas oder Goombas. Dabei werden auch Items benutzt, wie der Stern, um den Sieg einzufahren. Dieser Battleroyal Modus startet am 1. Oktober und endet ebenfalls am 31. März 2021.



Mario Kart Live: Home Circuit

Mach dein Wohnzimmer zur Rennstrecke! Das neue Mario Kart verwandelt euer Zuhause in eine Mario Kart-Rennstrecke. Das Spiel kommt mit RC-Ähnlichen Karts daher, welche mit einer Kamera ausgestattet sind. Des Weiteren werden die Strecken mit Checkpoints, Start und Finish Linie gebaut. Das Spiel wird in zwei Set-Varianten erhältlich sein. Als Mario-Set und als Luigi-Set. Beide enthalten jeweils 1 Kart, 4 Tore, 2 Richtungsweiser und ein USB-Ladekabel. Der Termin ist der 16.10.2020.



GAME & WATCH: SUPER MARIO BROS.

Der erste Handheld von Nintendo kehrt zurück. Am 13. November steht die Retro-Hardware wieder in den Geschäften. Folgende Spiele sind dabei enthalten: Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Ball (Mario Version) und Digitaluhr.



Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Der Mehrspieler Mario-Hit erscheint am 12. Februar 2021 für Nintendo Switch. Hinzukommen auch neue Amiibos, wie Mario und Peach in Katzenkostümen. Im Nintendo Onlineshop ist die Vorbestellung ab sofort möglich. Das Spiel kostet 59,99 Euro.



Super NES – Super Mario All-Stars

Die Super NES Sammlung mit vier Spielen ist jetzt für Nintendo Switch Online-Mitgliedern verfügbar. Super Mario All-Stars enthält: Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 und Super Mario Bros. The Lost Levels. Das Spiel ist mit der Online Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten jetzt spielbar!

Das waren alle Titel, die während der Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct enthüllt wurden. Außerdem folgen demnächst noch besondere Super Mario Events und der Nintendo Shop wurde mit besonderen 35. Jubiläum Artikeln erweitert.

Quelle: Nintendo PM

Bild: Direct Screenshot