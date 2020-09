Bake `n Switch – Partyspiel erscheint am nächste Woche

Am 10. September, also genau heute in einer Woche, erscheint das Partyspiel Bake `n Switch für Nintendo Switch. Für PC wird das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Es scheint die Zeit der Partyspiele zu sein. Auf der Playstation setzt Fall Guys seinen Siegeszug fort und für die Switch konnte das kürzlich erschienene Drink More Gulp bei uns im Test überzeugen. Mit Bake `n Switch steht auch schon der nächste Kracher in den Startlöchern.

→ Bake `n Switch im eShop

Schaut man in die Spielbeschreibung vom Entwicklerteam Streamline Games, dann kann man erahnen, dass es sich um ein ziemlich verrücktes Couch-Koop-Partyspiel handelt:

Bäckchen in Tropentaumel beginnt als kleine Teigkugel und verwandelt sich nach und nach in einen großen Teigklops – lasst ihr den kleinen Kerlchen etwas Platz, erledigen sie eure köstliche Arbeit! Der Laugensittich mag nicht der klügste Teig im Bunde sein, aber auch wenn er leicht erschrickt, lässt er sich zumindest schnell zusammentreiben. Umzingelt ein paar von ihnen und seht dann zu, wie sie direkt in den Ofen springen. Laugensittiche und Bäckchen mögen relativ einfach zu handhaben sein, aber die Semmelaffen haben den Rhythmus im Blut und klatschen mit kräftigen Pfoten zu ihrem eigenen Dschungeltakt!

In Sandanien, der süßen Dessertwelt, begegnet ihr einem ganz neuen Haufen köstlicher und verschlagener Teigwesen. Panzerkipferl sind äußerlich hart im Nehmen, innerlich jedoch … nein, sie sind durch und durch hart! Diese gebogenen Croissants agieren wie riesige Bowlingkugeln, um durch Aromen und Barrieren zu schmettern. Die gewiefte Schlaguette vergräbt sich im Sand und startet Überraschungsangriffe, um euren Feinden eins auszuwischen. Der Backfuchs ist einfach teuflisch niedlich – und dazu schwingt er rasant den Schwanz. Ihr müsst im Team arbeiten, um diese schlauen Backwaren in die Enge und dann in den Herd zu treiben. Und schließlich gibt es da noch Flederschmaus, der mit seinem spitzen Zahn die Geschmacksrichtungen der anderen Teigwesen aussaugt!

Der langen Wort genug, hier seht ihr den Trailer mit passenden Szenen aus dem Gameplay: