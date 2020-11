Niantic und die Pokémon Company international kündigten heute an, dass Pokémon GO jetzt offiziell mit Pokémon HOME kompatibel ist. Trainer können ihre Taschenmonster aus der App auf HOME übertragen. Diese Funktion wird Trainern nach und nach in Abhängigkeit ihres Trainer-Levels zur Verfügung gestellt.

Übertragung von Smartphone in das Spiel

Mit einer neuen Funktion namens GO-Transporter können Trainer ihre Pokémon von GO auf HOME übertragen. Jede Übertragung von Pokémon verbraucht einen Teil der Energie des GO-Transporters. Diese füllt sich mit der Zeit automatisch wieder auf, kann aber auch mithilfe von Poké-Münzen aufgeladen werden. Die Energiekosten für die Übertragung mit dem GO-Transporter unterscheiden sich je nach Pokémon.

Trainer, die ein Pokémon von GO auf HOME übertragen, erhalten zur Feier der neuen Funktion das Mysteriöse Melmetal. Das besondere Melmetal kann in allen Kämpfen in Pokémon Schwert und Schild, in denen dies möglich ist, eine Gigadynamaximierung durchführen und als Geheimgeschenk in der Mobilgerät-Version von HOME empfangen werden. Trainer können dann die Switch-Version von Pokémon HOME nutzen, um dieses Melmetal auf Schwert und Schild zu übertragen. Das ist auch das erste Mal, dass ein Gigadynamax-Melmetal erhältlich ist.

Nachdem ein Pokémon aus GO auf HOME übertragen wurde, können Trainer in der App eine Wunderbox öffnen, wodurch das seltene Mysteriöse Meltan für begrenzte Zeit auf der Karte erscheint. Trainer lösen die Entwicklung zu Melmetal bei Meltan aus, indem sie 400 Meltan-Bonbons sammeln.

Weitere Einzelheiten und Einschränkungen können auf der offiziellen Pokémon Homepage in Erfahrung gebracht werden.

