Ajin: Demi-Human – Realfilm-Adaption bei KAZÉ Movie

KAZÉ bringt uns die Realverfilmung Ajin: Demi-Human am 19. Oktober 2020 auf DVD und Blu-ray. Was ihr über den Film wissen müsst, erfahrt ihr in der Story Zusammenfassung.

Ajin: Demi-Human Story

Schon lange ist bekannt, dass es eine neue Spezies Mensch gibt. Äußerst selten und unsterblich, gibt es weltweit nur 48 von ihnen. Der Medizinstudent Kei Nagai stellt fest, dass er einer von ihnen ist, als er von einem LKW erfasst wird und einfach wieder aufsteht. Sofort wird er von der Regierung entdeckt und gefangen genommen, damit Wissenschaftler grausame Experimente an ihn testen können. Kurze Zeit später rettet ihn ein anderer Ajin namens Sato, der wiederum seine eigenen bösen Pläne verfolgt, an denen Kei kein Interesse hat. Ihre Wege trennen sich, doch schon bald werden sie wieder aufeinander treffen und gegeneinander Kämpfen müssen.

Infos zum Film

In die Genres Horror, Action und der gewisse Anime-Kick lässt sich der Film einordnen, welcher mit einer spannenden Dark-Fantasy Thriller Story daher kommt. Er erschien erstmalig 2017 und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Gamon Sakurai.

In der Regie Katsuyuki Motohiro, der schon durch die Verfilmung von Psycho-Pass auf sich aufmerksam machte. Die Hauptrollen bestreiten Takeru Sato als Kei Nagai und Go Ayano als Sato.

KAZÉ Anime veröffentlichte breits in der Vergangenheit den Anime mit insgesamt zwei Staffeln in vier Volumes. Nun soll am 19. Oktober 2020 die Realverfilmung von Ajin: Demi-Human auf DVD und Blu-ray folgen.

Der offizielle Trailer zum Film.



