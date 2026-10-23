Mit den Popcons Legends bringt Starbox bekannte Persönlichkeiten und ikonische Figuren als ungewöhnliche Sammelobjekte ins heimische Regal. Die kleinen Figuren setzen auf einen eigenständigen Stil, der bekannte Gesichter mit einer bewusst eigenwilligen Gestaltung verbindet. Dazu gehören unter anderem Marilyn Monroe, Albert Einstein und Michael Jackson. Statt auf eine möglichst realistische Darstellung zu setzen, erhalten die Figuren einen stilisierten Look mit auffällig großen Köpfen und dunklen, hohl wirkenden Augen.

Das Besondere am Konzept ist der Überraschungseffekt: Welche Figur sich in der Verpackung befindet, zeigt sich erst beim Auspacken. Die Popcons Legends richten sich damit vor allem an Sammler, die Freude an ungewöhnlichen Miniaturen und bekannten Persönlichkeiten aus der Popkultur haben. Wir haben uns zwei Figuren genauer angesehen und zeigen, wie sich die Sammelfiguren im Test schlagen.

Vielen Dank an ZURU für die Bereitstellung der Testmuster.

Die Popcons Legends im Überblick

Die Popcons Legends verbinden bekannte Persönlichkeiten mit einem einheitlichen Designkonzept. Die Figuren sind bewusst stilisiert und wirken durch ihre Proportionen und die auffälligen Augen teilweise etwas unheimlich. Gerade dieser Look hebt sie von klassischen Sammelfiguren ab und verleiht ihnen einen hohen Wiedererkennungswert.

Zum Sortiment gehören unter anderem Marilyn Monroe, Albert Einstein und Michael Jackson. Die Kollektion greift damit Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen auf und bietet Sammlern die Möglichkeit, bekannte Gesichter in einer ungewöhnlichen Interpretation zusammenzutragen.

Die Figuren werden einzeln in Blindboxen verkauft. Wer eine bestimmte Persönlichkeit sucht, muss sich daher zunächst überraschen lassen. Das macht den Reiz des Sammelns aus, kann allerdings auch dazu führen, dass man mehrere Exemplare benötigt, um die gewünschte Figur zu erhalten.

Über Starbox

Starbox ist eine Marke von ZURU, die sich auf Sammelobjekte und Spielwaren mit einem besonderen Überraschungseffekt konzentriert. Die Produkte verbinden kreative Gestaltung mit dem Sammelprinzip von Blindboxen und richten sich damit sowohl an Kinder als auch an Sammler und sogenannte Kidults.

Neben den Popcons Legends umfasst das Sortiment weitere Sammelkonzepte, darunter die Nook Nooks. Während diese kleine Miniaturwelten in ungewöhnlichen Gehäusen präsentieren, stehen bei den Popcons Legends bekannte Persönlichkeiten und deren charakteristische Darstellung im Mittelpunkt.

Verpackung und Lieferumfang

Bereits die Verpackung hebt sich von klassischen Spielzeugverpackungen ab. Die Popcons Legends kommen in einer zylinderförmigen Box, deren rotes und gelbes Design sofort ins Auge fällt. Auf der Vorderseite sind verschiedene Figuren der Kollektion abgebildet. Der Schriftzug Popcons und die Kennzeichnung Legends machen deutlich, dass es sich um eine zusammengehörige Sammelserie handelt.

Im Inneren befindet sich die eigentliche Figur in einer transparenten Kunststoffverpackung. Diese schützt das Sammelobjekt während des Transports und hält es in seiner vorgesehenen Position. Die Figur selbst ist zusätzlich in eine silberfarbene Folie eingeschlagen, sodass vor dem Öffnen nicht direkt erkennbar ist, welches Modell sich in der Box befindet.

Der Lieferumfang fällt entsprechend übersichtlich aus. Neben der Sammelfigur gehört eine transparente Präsentationsvitrine mit dunklem Sockel dazu. Je nach Figur sind außerdem weitere Gestaltungselemente Bestandteil des Modells.

Auspacken mit Überraschungseffekt

Das Öffnen der Box gehört zum Konzept der Popcons Legends. Zunächst wird die silberfarbene Verpackung sichtbar, die die Figur vor neugierigen Blicken verbirgt. Erst nach dem Entfernen der Folie zeigt sich, welches Sammelobjekt sich in der Blindbox befindet.

Die zusätzliche Kunststoffverpackung hält die Figur während des Transports an ihrem Platz. Für das Auspacken muss sie aus der Form entnommen werden. Anschließend lässt sich die Figur in ihrer Vitrine präsentieren.

Der Überraschungseffekt funktioniert grundsätzlich gut. Wer eine bestimmte Persönlichkeit sammeln möchte, sollte sich allerdings bewusst sein, dass der Inhalt der einzelnen Boxen nicht frei gewählt werden kann. Das ist typisch für Blindboxen und gehört gleichzeitig zu den Eigenschaften, die das Sammeln reizvoll machen.

Design und Verarbeitung

Die Gestaltung ist das auffälligste Merkmal der Popcons Legends. Die Figuren orientieren sich an bekannten Persönlichkeiten, interpretieren diese aber in einem eigenständigen, stark stilisierten Design. Besonders die überproportionalen Köpfe und die dunklen Augen sorgen für einen ungewöhnlichen Look, der je nach persönlichem Geschmack charmant oder etwas unheimlich wirken kann.

Im Test haben wir uns zwei unterschiedliche Figuren angesehen. Eine davon zeigt die Mona Lisa in einer dreidimensionalen Interpretation des bekannten Gemäldes. Die Figur sitzt auf einem Stuhl und wird von einem goldfarbenen Rahmen umgeben, der das Motiv des berühmten Kunstwerks aufgreift. Das grüne Kleid, die braunen Haare und die typische Sitzhaltung machen die Vorlage erkennbar. Gleichzeitig sorgen die stilisierten Gesichtszüge für eine deutlich eigenständigere Interpretation.

Die zweite Figur stellt den Boxer Muhammad Ali dar. Mit roten Boxhandschuhen, weißer Hose und passenden Stiefeln ist das Motiv unmittelbar verständlich. Die Haltung vermittelt eine gewisse Dynamik, während die stilisierten Proportionen dafür sorgen, dass die Figur trotz des sportlichen Motivs in das Designkonzept der Serie passt.

Beide Figuren zeigen, wie unterschiedlich die Popcons Legends ausfallen können, ohne dass die Kollektion ihren einheitlichen Stil verliert. Während die Mona Lisa eher als Kunstmotiv funktioniert, setzt Ali auf eine sportliche Darstellung.

Die Präsentationsvitrine

Ein wichtiger Bestandteil der Popcons Legends ist die transparente Vitrine, in der die Figuren präsentiert werden. Sie besitzt einen dunklen Sockel und umschließt das Sammelobjekt mit einer klaren Kunststoffhülle. Dadurch lassen sich die Figuren geschützt aufstellen, ohne dass sie hinter einer undurchsichtigen Verpackung verschwinden.

Die Vitrine passt gut zum Sammelkonzept. Gerade bei kleineren Figuren ist eine solche Präsentationsmöglichkeit praktisch, da sie die Modelle auf dem Schreibtisch, in einer Vitrine oder im Regal in Szene setzt. Der dunkle Sockel bildet dabei einen optischen Abschluss und hebt die Figur vom Untergrund ab.

Allerdings sollte man keine massive Sammlervitrine aus Glas erwarten. Die transparente Kunststoffhülle ist eher eine einfache Präsentationslösung, die ihren Zweck erfüllt und das Sammelobjekt sichtbar hält. Für eine dekorative Aufstellung ist das ausreichend, während besonders anspruchsvolle Sammler möglicherweise eine hochwertigere Präsentation bevorzugen.

Sammelspaß und Präsentation

Die Popcons Legends leben vor allem von der Kombination aus bekannten Persönlichkeiten, ungewöhnlichem Design und dem Überraschungseffekt. Jede Blindbox bringt eine neue Figur mit, die sich anschließend in der passenden Vitrine präsentieren lässt. Durch den einheitlichen Stil können unterschiedliche Figuren nebeneinander aufgestellt werden, ohne dass die Sammlung uneinheitlich wirkt. Gleichzeitig sorgen die verschiedenen Motive für Abwechslung. Kunst, Sport und Popkultur treffen in einer gemeinsamen Kollektion aufeinander.

Besonders interessant ist das Konzept für Sammler, die Freude an ungewöhnlichen Interpretationen bekannter Persönlichkeiten haben. Die Figuren sind keine klassischen realistischen Miniaturen, sondern setzen bewusst auf eine eigenständige Ästhetik. Genau darin liegt ihr Wiedererkennungswert.

Für Kinder sind die Figuren ebenfalls interessant, wobei die ungewöhnlichen Gesichter nicht jedem gefallen dürften. Die Herstellerkennzeichnung weist auf ein Mindestalter von drei Jahren hin. Aufgrund verschluckbarer Kleinteile sollten die Figuren dennoch nicht in die Hände jüngerer Kinder gelangen.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Starbox Popcons Legends liegt bei 17,99 Euro pro Blindbox. Die Figuren sind einzeln erhältlich, sodass sich die Sammlung nach und nach erweitern lässt. Erhältlich sind die Blindboxen unter anderem bei Amazon*.

Merkmal Starbox Popcons Legends Hersteller ZURU Marke Starbox Serie Popcons Legends Produkttyp Sammelfiguren in Blindboxen Motive Unter anderem Marilyn Monroe, Albert Einstein und Michael Jackson Präsentation Transparente Vitrine mit dunklem Sockel Altersempfehlung Ab 3 Jahren UVP 17,99 Euro pro Blindbox

Fazit

Die Starbox Popcons Legends verfolgen ein eigenständiges Konzept, das bekannte Persönlichkeiten in einem ungewöhnlichen Design präsentiert. Die stilisierten Figuren mit ihren auffälligen Augen und überproportionalen Köpfen heben sich von klassischen Sammelminiaturen ab. Ob man diesen Look mag, ist letztlich Geschmackssache. Gerade die eigenwillige Gestaltung verleiht der Serie jedoch einen hohen Wiedererkennungswert.

Im Test konnten die beiden Figuren mit ihren unterschiedlichen Motiven überzeugen. Während die Mona Lisa das bekannte Kunstwerk mit Rahmen und charakteristischer Sitzhaltung aufgreift, setzt der Boxer auf eine sportliche Darstellung mit passenden Accessoires. Die transparente Vitrine ist eine praktische Ergänzung, mit der sich die Figuren direkt nach dem Auspacken präsentieren lassen.

Der Überraschungseffekt der Blindboxen sorgt für zusätzlichen Sammelreiz. Gleichzeitig bleibt der Kauf einzelner Figuren mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn gezielt ein bestimmtes Motiv gesucht wird. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 17,99 Euro pro Box sollte man sich daher überlegen, ob man sich gerne überraschen lässt oder lieber gezielt einzelne Sammelfiguren erwirbt.

Wer ungewöhnliche Sammelobjekte mag und Freude an bekannten Persönlichkeiten in stilisierter Form hat, sollte die Popcons Legends im Blick behalten. Die Figuren sind nicht unbedingt für jeden Geschmack geeignet, bieten Sammlern aber eine eigenständige Alternative zu klassischen Miniaturen.

Die Starbox Popcons Legends wurden Game2Gether für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.