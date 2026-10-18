Looten, zittern, überleben: Faszination Extraction-Shooter & warum Spieler das Genre lieben

Volles Inventar, kaum noch Munition und die Extraktionszone blinkt schon auf. An sich sollte man jetzt direkt raus, eigentlich – doch da liegt noch eine Kiste, irgendwo knallt’s und „nur noch schnell gucken“ fühlt sich wieder mal nach einer verdammt guten Idee an. Es sind genau diese Momente, die Extraction-Shooter so lebendig machen. Die ersten Minuten des Raids können unspektakulär sein, aber der Weg raus mit dem Loot, den man um keinen Preis wieder verlieren will, bringt den Puls vieler Spieler immer wieder zum Rasen.

Wer rauskommt, behält den Loot. Wer kurz vor der Extraction draufgeht, verliert Ausrüstung und oft eine halbe Stunde Spielzeit gleich mit. Deshalb tut ein Fehler am Ende eines Runs so weh. Der Reiz steckt in dieser Mischung: Beute sammeln, Risiko abwägen und irgendwann entscheiden, ob man noch weitergeht oder endlich rauszieht. Jeder zusätzliche Meter kann den Run besser machen oder alles kosten.

Diese Spielidee bekommt 2026 wieder ordentlich Aufmerksamkeit: Seit dem 6. Oktober steckt Hunt: Showdown 1896 im monatlichen PlayStation-Plus-Line-up und bleibt dort bis zum 2. November verfügbar. ARC Raiders legt derweil mit dem Frozen-Trail-Update 2.0 nach und kann vom 8. bis 12. Oktober kostenlos ausprobiert werden.

Mit einem vollen Rucksack sieht jeder Busch verdächtig aus

Am Anfang eines Runs ist wenig zu verlieren. Ein paar Minuten später sieht das anders aus. Gute Waffen, seltenes Material oder ein Questgegenstand liegen im Inventar und aus dem lockeren Beutezug wird eine Rückreise mit Puls.

Hunt: Showdown 1896 zieht diese Schraube besonders fest an. Nach Bosskampf und Bounty wartet nicht einfach ein Ergebnisbildschirm. Die Beute muss erst zu einem Extraction Point gebracht werden. Dort läuft ein 30-Sekunden-Countdown.

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Taucht ein gegnerischer Hunter im Extraktionsgebiet auf, stoppt der Timer. Wird ein Teammitglied niedergeschossen, steht die Uhr ebenfalls still. Mit der Bounty im Gepäck und Rascheln im Gebüsch ziehen sich 30 Sekunden ganz schön in die Länge.

Crytek hat dieses Prinzip 2026 noch weitergedreht und Extraction Points zeitweise zu Beginn eines Runs auf der Karte versteckt. Die Ausgänge mussten erst im Match aufgedeckt werden. Damit wurde selbst die Frage, wo es eigentlich rausgeht, Teil des Runs.

Der Druck entsteht also längst nicht nur beim Schießen. Man muss erst einmal heil genug bleiben, um den Rückweg überhaupt antreten zu können.

ARC Raiders macht aus Schrott wertvolle Beute

ARC Raiders geht lockerer an das Genre heran, lässt den Kern aber stehen. Raus an die Oberfläche, Material zusammensuchen, Maschinen ausweichen oder bekämpfen und hoffen, dass kein anderer Raider genau auf denselben Rucksack schielt.

Die erbeuteten Gegenstände landen nach einer erfolgreichen Extraktion nicht einfach in irgendeiner Statistik. Sie lassen sich verkaufen oder in der eigenen Werkstatt für neue Ausrüstung und Upgrades einsetzen. Wer zu lange draußen bleibt, trägt entsprechend immer mehr mit sich herum, das beim nächsten Gefecht auf dem Spiel steht. Die deutsche PlayStation-Seite beschreibt genau diesen Kreislauf aus Beute, Rückkehr und Ausbau.

Das Publikum dafür ist längst da, denn Embark meldete Anfang 2026 bereits 12 Millionen verkaufte Exemplare von ARC Raiders.

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Mit dem aktuellen Frozen-Trail-Update 2.0 kamen unter anderem Pendola Pass, neue Gegner, Waffen und ein überarbeiteter Skilltree dazu.

Das Genre, das vor ein paar Jahren noch schnell mit „so wie Escape from Tarkov“ erklärt wurde, ist damit längst breiter geworden.

Extraction-Shooter leben von kleinen Entscheidungen: noch ein Gebäude mitnehmen, Schüsse in der Ferne meiden, für besseren Loot einen Umweg riskieren oder endlich Richtung Exit ziehen. Jeder zusätzliche Schritt kann sich lohnen oder den ganzen Run kippen.

Bei Active Matter kommt noch ein Multiversum mit Anomalien, vertikalen Arealen und wechselnden Ebenen dazu. Vorbereitung und Ausrüstung bleiben wichtig, nur kann sich die Umgebung selbst gegen den Plan stellen.

Beim angekündigten Waste The Fallen landen dieselben Grundzüge dagegen in einer Lovecraft-Horrorwelt mit Kreaturen und einer Umgebung, die den Rückweg ebenfalls nicht gemütlicher macht.

Das Genre entfernt sich inzwischen vom reinen Militär-Shooter, doch der Rucksack bleibt erhalten.

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Virtuelle Verluste gehen nicht ins Geld

Wer in Hunt oder ARC Raiders einen Run verliert, büßt digitale Ausrüstung und Spielzeit ein. Das ist ärgerlich, aber ein realer finanzieller Verlust entsteht dadurch nicht.

Bei Angeboten, bei denen um echtes Geld gespielt wird, sieht das anders aus. Wer sich etwa über Online Casinos in Österreich informiert, findet bei Casino.at redaktionelle Vergleiche, Bewertungen und Ratgeber zu Spielen, Anbietern und Rahmenbedingungen. Casino.at selbst ist kein Online Casino, sondern ein Informationsportal mit Affiliate-Links. Das ändert auch den wichtigsten Unterschied zum Extraction-Shooter nicht: Hier wird echtes Geld eingesetzt und kann verloren gehen. Glücksspiel richtet sich an Erwachsene, ein festes Budget und klare Limits gehören deshalb dazu.

Mit der Spannung eines Extraction-Shooters kann sich das ähnlich anfühlen, aber die Konsequenz ist eine völlig andere.

Gier ist im Raid meistens der teuerste Gegner

Die KI lernt man irgendwann, Karten auch. Schwerer wird es mit dem eigenen Drang, kurz vor dem Exit doch noch eine Kiste mitzunehmen. Der Run lief gut, der Rucksack ist voll und trotzdem lockt dieses eine Gebäude noch. Vielleicht liegt dort seltener Loot. Vielleicht wartet oben jemand mit einer Schrotflinte.

Hunt: Showdown 1896 steckt seit Oktober im monatlichen PlayStation-Plus-Angebot, während ARC Raiders mit dem nächsten großen Update nachlegt. Beide spielen genau mit diesem Druck: Lieber raus oder doch noch weiter?

Ein sauberer Rückzug kann deshalb besser sein als drei weitere Kills. Loot sichern, raus und später wieder rein.

Schießen ist in Extraction-Shootern eben nur ein Teil. Richtig einzuschätzen, wann Schluss sein sollte, das ist das Erfolgsrezept.