Respawn hat eine umfassende Überarbeitung des Ranglistenmodus von Apex Legends angekündigt. In den kommenden beiden Saisons 31 und 32 sollen neue Rangstufen, eine Legendensperre und eine separate Pro-Am-Liga das kompetitive Spielerlebnis verbessern. Darüber hinaus plant das Entwicklerstudio Anpassungen an der Punktevergabe, eine übersichtlichere Benutzeroberfläche und eine Überarbeitung der Ranglistenbelohnungen.

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Neue Rangstufen und Legendensperre

Mit Saison 31 führt Respawn eine Legendensperre im Ranglistenmodus ein. Diese soll insbesondere auf höheren Rangstufen verhindern, dass sich eine dominante Meta dauerhaft etabliert. Durch die Einschränkung der verfügbaren Legenden möchte das Entwicklerstudio für mehr Abwechslung sorgen und das kompetitive Spielgeschehen dynamischer gestalten.

In Saison 32 folgen drei neue Rangstufen: Iron, Emerald und Grandmaster. Sie sollen das bestehende Rangsystem erweitern und zusätzliche Möglichkeiten bieten, den eigenen Fortschritt und die erbrachten Leistungen sichtbar zu machen.

Neue Pro-Am-Liga für erfahrene Spieler

Ebenfalls für Saison 32 ist die Einführung einer Pro-Am-Liga geplant. Sie umfasst die Rangstufen Diamond, Masters und Grandmasters. Der Masters-Rang wird dabei in vier Divisionen unterteilt, um den Aufwand für den Aufstieg bis zu Grandmasters besser abzubilden.

In den Pro-Am-Partien kommen außerdem die Legendensperre und der sogenannte Drop-Zone-Einsatz zum Einsatz. Damit sollen zusätzliche Regeln für den Wettbewerb auf den höheren Rangstufen geschaffen werden.

Weitere Verbesserungen für den Ranglistenmodus

Neben den neuen Rangstufen und Spielregeln plant Respawn weitere Anpassungen, die das Ranglistenerlebnis fairer und nachvollziehbarer gestalten sollen. Dazu gehören:

Anpassungen der Punktevergabe bei Partien mit großen Unterschieden in der Spielstärke

Verbesserungen der Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche

Eine Überarbeitung der Ranglistenbelohnungen

Weitere Änderungen zur Stärkung des kompetitiven Spielerlebnisses

Respawn verfolgt dabei mehrere Ziele: Der Ranglistenmodus soll das intensivste kompetitive Spielerlebnis bieten, sich für alle Spielenden lohnen, Erfolge besser sichtbar machen und das Vertrauen in die Fairness des Wettbewerbs stärken.

Weitere Informationen zu den kommenden Saisons

Die Änderungen werden schrittweise in den Saisons 31 und 32 eingeführt. In einem kurzen Entwicklervideo stellt Respawn bereits einige der Neuerungen vor.

Das Video ist auf YouTube verfügbar: Apex Legends – Entwicklervideo zum Ranglistenmodus.

Eine ausführliche Übersicht der geplanten Änderungen findet sich im offiziellen Blogbeitrag von Electronic Arts: Ranglisten-Roadmap für Saison 31 und 32.