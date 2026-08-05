A New Dawn – Kinostart steht fest

polyband anime bringt A NEW DAWN, eine japanisch-französische Anime-Produktion, ab dem 15. Oktober 2026 in die deutschen Kinos.

Über A New Dawn

„Keitaro hat sich in den Kopf gesetzt, die Arbeit seines Vaters an der legendären Feuerwerksbombe »Shuhari« fortzuführen. Unerwartet erhält er dabei Hilfe von der Jugendfreundin Kaoru. Diese hatte sein Bruder – der inzwischen selbst für die Stadt arbeitet – eigentlich angeheuert, um Keitaro aus dem Haus zu bekommen. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit: Schaffen die beiden es, hinter das Geheimnis der Shuhari zu gelangen, ehe das Vermächtnis der Obinatas der Stadtplanung zum Opfer fällt?“

Auf der Berlinale

Bereits Anfang des Jahres feierte der Anime auf der 76. Berlinale als einziger Anime im Wettbewerb seine Weltpremiere. Dieser ist das Spielfilmdebüt des japanischen Zeichners und Illustrators Yoshitoshi Shinomiya, der neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Shinomiya ist u.a. bekannt für die Umsetzung der Rückblenden im gefeierten Anime-Film „Your Name“. Der japanische Kinostart von A New Dawn war schon am 6. März dieses Jahres. Noch stehen keine genauen Spielorte für Deutschland fest. Sie werden jedoch zeitnah abrufbar sein. Eine anschließende Auswertung auf DVD, Blu-ray und digital, im Home Entertainment, ist für dieses Jahr geplant.

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Trailer zu A New Dawn. Kinostart ist der 15. Oktober.