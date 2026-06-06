Gundam Rogue Orbit – Erste Details zum neuen Titel

Im Rahmen des Summer Game Fest wurden zahlreiche neue Spiele angekündigt – darunter auch ein bislang unangekündigter Titel aus dem Gundam-Universum. Unter dem Namen Gundam Rogue Orbit präsentiert sich ein neues Projekt, zu dem aktuell nur wenige Details bekannt sind. Wir fassen die bisherigen Informationen zusammen.

Eine neue Zeitlinie für das Gundam-Universum

Gundam Rogue Orbit soll in einer vollständig neuen Zeitlinie angesiedelt sein. Damit löst sich der Titel sowohl vom klassischen Universal Century als auch von bekannten alternativen Kontinuitäten wie der Cosmic Era.

Welche Geschichte diese neue Zeitlinie erzählen wird, ist derzeit ebenso unklar wie die Frage, welche Fraktionen oder Konflikte im Mittelpunkt stehen. Dennoch deutet das Konzept darauf hin, dass Bandai Namco hier bewusst neue narrative Wege innerhalb des Franchise einschlagen möchte.

Der Gundam Helix im Fokus

Bereits vorgestellt wurde der Name des zentralen Mobile Suits: Gundam Helix. Die Maschine des Protagonisten scheint dabei klar auf Nahkampf ausgerichtet zu sein und erinnert in ihrer Kampfführung an Modelle wie den Barbatos Gundam aus Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

Im Ankündigungstrailer ist zwar auch ein Gewehr zu sehen, im Fokus steht jedoch eindeutig das Schwert als primäres Kampfelement.

Optisch lässt sich der Mobile Suit nur schwer eindeutig einordnen, weist jedoch Parallelen zum Aerial Gundam aus The Witch from Mercury auf. Besonders das Kopfdesign erinnert an eine Mischung aus Aerial, Zeta Gundam und Exia.

Pilot und Handlungsskizze

Der Pilot des Gundam Helix trägt laut Presseinformationen den Namen RE-X und wird als Elitepilot beschrieben. In der Handlung soll er gemeinsam mit einer zusammengewürfelten Truppe kämpfen, die als letzte Hoffnung der Menschheit gegen einen unbekannten Feind antritt.

Bei diesem Gegner handelt es sich vermutlich um die im Trailer angedeuteten, kreaturenartigen Maschinen, die eine zentrale Bedrohung darstellen könnten. Ob es sich dabei um Mobile Armors handelt oder etwas völlig neues ist bislang nicht bekannt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Projekte im Gundam-Universum

Gundam Rogue Orbit ist jedoch nur eines von mehreren neuen Projekten, die derzeit im Gundam-Franchise in Entwicklung sind. Besonders im Fokus steht dabei ein Remaster der Originalserie von 1979, das pünktlich zum 50. Jubiläum im Jahr 2029 erscheinen soll. Zudem befindet sich der dritte Teil von Mobile Suit Gundam Hathaway weiterhin in Arbeit. Der zweite Teil The Sorcery of Nymph Circe ist erst in diesem Jahr erschienen.

Auch Fans alternativer Zeitlinien sollen künftig neue Inhalte erhalten. Mit Mobile Suit Gundam Seed Freedom Zero ist ein Prequel in Arbeit, das als erzählerische Brücke von Gundam Seed Destiny zu Seed Freedom dienen soll.

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass im kommenden Jahr die erste Gundam Con in Japan stattfinden soll. Ebenso erhalten Fans von Gundam Wing offenbar neuen Anime-Nachschub in Form einer weiteren Produktion.

Auch die angekündigte Live-Action-Adaption für Netflix unter der Regie von Jordan Vogt-Roberts befindet sich weiterhin in Arbeit. Innerhalb der Community wird das Projekt bislang jedoch kontrovers diskutiert, insbesondere wohl aufgrund der getroffenen Casting-Entscheidungen und der undurchsichtigen Einordnung in den Kanon.

Für Gunpla-Enthusiasten in Deutschland gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Mit der Eröffnung einer permanenten Gundam Base im Mai in Düsseldorf steht erstmals eine feste Anlaufstelle für Modelle und Kits zur Verfügung.

Um das anstehende 50-jährige Jubiläum zu feiern, wurde auf dem offiziellen Gundam-YouTube-Kanal ein „Road to 50“-Kurzanime veröffentlicht: