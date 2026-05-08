Neuheiten und Nachdrucke im Mai 2026 bei altraverse

Der Mai 2026 bei altraverse ist im vollen Gange und kommt mit einem neuen Serienstart daher. Es geht um den Shojo Manga mit dem ungewöhnlichen Titel PS: Ich will die Scheidung!. Die Handlung dürfte es wohl auch sein.
Mai 2026 bei altraverse im Handel
- Albus verändert die Welt, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ariadne – In diesem Leben bin ich Königin, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Covenant – Priester und Dämonen, Band 02 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 30 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die Kinder der Shiunji-Familie, Band 08 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Edith – Keine gewöhnliche Wiedergeburt, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Elden Ring – Geschichten aus dem fernen Zwischenland, Band 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 15 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 21 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Luna – Die Champignonhexe, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Painter of the Night, Band 02 – € (D) 18,00 | € (A) 18,50
- PS: Ich will die Scheidung!, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Rooster Fighter, Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Seit unserem Tod erkennst du mich nicht mehr, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Shangri-La Frontier, Band 24 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Silence, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Silent Witch, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tomb Raider King, Band 15 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:
- Go! Go! Loser Ranger!, Band 12 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Pop Manga Malbuch: Drachen und andere magische Wesen – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Pop Manga Malbuch: Meerjungfrauen und andere Bewohner des Meeres – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
Ab dem 18. Mai 2026 bei altraverse als E-Book
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 3,99
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 30 – € (D) 3,99
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 06 – € (D) 3,99
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 09 – € (D) 3,99
- Luna – Die Champignonhexe, Band 03 – € (D) 3,99
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 05 – € (D) 3,99
- Meine Puppenprinzessin ist der Boss, Band 01 – € (D) 3,99
- Nezumi – Willst Du mit mir morden gehen?, Band 05 – € (D) 5,99
- PS: Ich will die Scheidung!, Band 01 – € (D) 3,99
- Rooster Fighter, Band 08 – € (D) 5,99
- Seit unserem Tod erkennst du mich nicht mehr, Band 06 – € (D) 3,99
- Shangri-La Frontier, Band 24 – € (D) 3,99
- Silence, Band 03 – € (D) 5,99
- Silent Witch, Band 06 – € (D) 3,99
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 04 – € (D) 3,99
> Liste vom April.
Die Nachdrucke
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde, Band 02 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Rooster Fighter, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Schnee & Tinte, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Shangri-La Frontier, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Durch Verzögerung verschoben auf
Juni 2026
- Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Love Bullet, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 30 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Edition, Band 30 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Virgin Road Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
Juli 2026
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40