Starker Start: Erste Umsatzzahlen zu Neverness to Everness

Starker Start für Neverness to Everness: Das Spiel ist gerade erst weltweit gestartet, doch die ersten Zahlen lesen sich bereits ziemlich beeindruckend. Laut Perfect World lag der weltweite Umsatz am ersten Tag bei über 100 Millionen RMB. Gleichzeitig zeigt der Blick auf Mobile-Schätzungen: Bei NTE steckt offenbar deutlich mehr hinter den Launch-Zahlen als nur der Smartphone-Markt.

Neverness to Everness: NTE startet mit über 15 Millionen US-Dollar am ersten Tag

Neverness to Everness, kurz NTE, ist erst seit wenigen Tagen draußen und sorgt schon jetzt für ordentlich Gesprächsstoff. Nicht nur wegen seiner urbanen Open World, dem Gacha-System oder dem Vergleich mit Titeln wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail oder Zenless Zone Zero, sondern vor allem wegen der ersten Zahlen zum Launch.

Denn laut einem Investor-Relations-Bericht von Perfect World soll NTE bereits am ersten Tag weltweit einen Umsatz von über 100 Millionen RMB (Renminbi – chinesische Volkswährung) erzielt haben. Umgerechnet entspricht das grob mehr als 15 Millionen US-Dollar. Für ein neues Gacha-RPG ist das nicht einfach nur ein starker Start, sondern eine ziemlich klare Ansage. Besonders, weil Perfect World im selben Bericht betont, dass mehrere zentrale Kennzahlen besser ausgefallen seien als beim früheren Flaggschiff Tower of Fantasy im gleichen Zeitraum. Dazu zählen unter anderem neue Spieler, die bisherigen Retention-Werte in China sowie weitere Aktivitätskennzahlen.

Das große Ganze: NTE ist kein reiner Mobile-Launch

Der wohl spannendste Punkt an den Zahlen ist aber nicht nur die Höhe des Umsatzes, sondern die Verteilung auf die Plattformen. Perfect World geht in dem Bericht nämlich direkt auf die Frage ein, warum NTE in den iOS-Umsatzcharts nicht ganz so stark aussieht, wie man es bei einem solchen Gesamtumsatz vielleicht erwarten würde.

Die Antwort: NTE wird offenbar besonders stark auf größeren Plattformen gespielt. Laut Perfect World stammen in China aktuell rund 65 Prozent des Umsatzes von PC. Außerhalb Chinas sollen PC und PlayStation zusammen rund 75 Prozent des Umsatzes ausmachen. Zusätzlich gibt es noch Android und andere Plattformen. Genau deshalb würden reine iOS-Charts laut Unternehmen nicht die tatsächliche Umsatzgröße des Spiels widerspiegeln.

Und genau das ist für die Einordnung extrem wichtig. Bei Gacha-Spielen schauen viele zuerst auf Mobile-Rankings. Das ist verständlich, weil Mobile im Genre oft riesig ist. Bei NTE scheint der größte Teil des Kuchens aber gar nicht auf iOS oder Android zu liegen, sondern auf PC und Konsole. Der erste Eindruck aus den Mobile-Charts erzählt hier also offenbar nur die halbe Geschichte.

Mobile-Zahlen: Nur ein Teil des Bildes

Für die reine Mobile-Einordnung lohnt sich trotzdem ein Blick auf GachaRevenue. Die Seite sammelt Umsatzschätzungen für Mobile-Gacha-Spiele und nutzt dafür nach eigenen Angaben Daten von SensorTower.

Wichtig dabei: Es handelt sich um grobe Marktschätzungen und nicht um offiziell bestätigte Umsatzzahlen. Außerdem werden dort nur Mobile-Plattformen berücksichtigt. Einnahmen über PC oder Konsole sind also nicht enthalten.

Nach aktueller Schätzung liegt NTE im Mobile-Bereich bei rund 6,3 Millionen US-Dollar. Für sich genommen ist das bereits ein starker Wert, vor allem im Vergleich mit anderen großen Gacha-Launches. Honkai: Star Rail erreichte laut AppMagic auf Mobile rund 6,3 Millionen US-Dollar Umsatz in den ersten 24 Stunden. Genshin Impact lag zum Launch-Tag bei etwa 4,6 Millionen US-Dollar auf Mobile. Zenless Zone Zero kam in den ersten fünf Tagen auf rund 24,6 Millionen US-Dollar über App Store und Google Play.

Genau hier wird NTE spannend: Im Mobile-Bereich bewegt sich das Spiel bereits in einem starken Bereich, doch laut Perfect World kommt ein großer Teil des Umsatzes über PC und PlayStation. Der Mobile-Wert ist also interessant, aber nur ein Ausschnitt des Gesamtbildes.

Ein starker Start, aber noch kein Langzeiturteil

Natürlich sagt ein starker Start am ersten Tag noch nicht automatisch aus, wie erfolgreich Neverness to Everness langfristig bleibt. Gerade im Gacha-Markt entscheidet sich vieles erst nach den nächsten Updates, neuen Charakteren, Events und der Frage, ob Spieler wirklich dauerhaft bleiben.

Für den Moment bleibt aber ein ziemlich klarer Eindruck: NTE ist nicht leise gestartet. Offizielle Gesamtzahlen, Mobile-Schätzungen und der Vergleich mit anderen großen Gacha-Launches zeigen, dass das Spiel direkt zum Auftakt ordentlich Aufmerksamkeit erzeugt hat.

Oder anders gesagt: Wer NTE nur anhand einzelner Mobile-Charts bewertet, schaut wahrscheinlich an einem ziemlich großen Teil des Erfolgs vorbei.

Mehr zu Neverness to Everness

Ihr wollt wissen, warum NTE aktuell so viel Aufmerksamkeit bekommt? Dann schaut gerne in unsere ausführliche Review zu Neverness to Everness rein.

Wer außerdem ein paar kostenlose Belohnungen mitnehmen möchte, findet in unserer Übersicht alle aktuell bekannten NTE-Codes, die ihr im Spiel einlösen könnt.