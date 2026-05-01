NTE-Codes: Aktuelle Mai-Codes für kostenlose Belohnungen

In NTE kann jeder kleine Bonus den Unterschied machen. Wer also ein paar kostenlose Annulith, Beetle Coins und Materialien mitnehmen möchte, sollte regelmäßig einen Blick auf die aktuellen NTE-Codes werfen.

Neverness to Everness: Aktuelle Codes für kostenlose Items

Wer in Neverness to Everness unterwegs ist, weiß: Ein paar zusätzliche Ressourcen können gerade am Anfang ziemlich angenehm sein. Zwischen Charakteren, Upgrades, Materialien und dem nächsten Pull sammelt sich schließlich einiges an, das man früher oder später gebrauchen kann.

Passend zum Start des urbanen Open-World-RPGs gibt es aktuell mehrere Codes, mit denen ihr euch kostenlose Belohnungen sichern könnt. Darunter befinden sich unter anderem Annulith, Beetle Coins, Hunter Guides und weitere Items. Wichtig ist aber wie immer bei solchen Codes: Sie können jederzeit ablaufen. Dieser Artikel wird daher als Übersicht geführt und bei neuen Codes entsprechend aktualisiert.

Diese NTE-Codes sind aktuell bekannt

Stand der Codes: 01. Mai 2026

Aktuell werden unter anderem folgende Codes für Neverness to Everness gelistet:

Code Belohnung NTEvtuber200 10.000 Fons und 10.000 Beetle Coins 504980102FKGOVNS 30 Annulith, 1x Gubichi Original Flavor Chips und 20.000 Beetle Coins NTE0429 100 Annulith, 2x Elite Hunter Guide, 2x Chaotic Dye und 12.000 Beetle Coins NTENANALLYGO 100 Annulith, 5x Senior Hunter Guide, 5x Colourless Dye und 6.000 Beetle Coins NTENOWTOENJOY 100 Annulith, 5x Rising Hunter Guide, 5x Colourless Dye und 4.000 Beetle Coins NTEGIFT 50 Annulith, 5x Rising Hunter Guide und 5x Colourless Dye NTEHAVEFUN 3x Rising Hunter Guide, 3x Colourless Dye und 3x Manhole Thug

Insgesamt gibt es aktuell sieben gültige Codes für Neverness to Everness.

Abgelaufene Codes

Aktuell sind uns keine abgelaufenen Codes für Neverness to Everness bekannt.

So löst ihr die Codes in NTE ein

Die Codes könnt ihr bereits am Anfang des Spiels einlösen, sobald ihr den Prolog abgeschlossen habt und Zugriff auf das Ingame-Handy sowie das Postfach bekommt. Sobald ihr das Handy-Menü geöffnet habt, klickt ihr auf die drei Punkte am oberen Rand und wählt anschließend „Redeem Code“ beziehungsweise „Code einlösen“ aus. Danach müsst ihr nur noch den gewünschten Code eingeben und die Belohnungen über euer Postfach (Brief-Symbol) abholen.

Warum sich die NTE-Codes lohnen

Gerade zum Start eines Gacha-Spiels sind solche Codes ein netter kleiner Boost. Annulith ist besonders spannend, weil es für Pulls und damit für neue Charaktere wichtig ist. Dazu kommen Materialien wie Hunter Guides oder Dye, die euch beim Einstieg ebenfalls weiterhelfen können.

Trotzdem gilt: Einige Codes können bereits nach kurzer Zeit ablaufen. Wer die Belohnungen mitnehmen möchte, sollte sie also lieber direkt einlösen.

Immer wieder reinschauen lohnt sich

Da Neverness to Everness noch frisch gestartet ist, dürften neue Codes vor allem rund um Updates, Events, Livestreams oder Meilensteine interessant werden. Bisher hat Hotta Studio Codes vor allem über Streams oder Social Media veröffentlicht.

Für Spielerinnen und Spieler heißt das: Augen offen halten, Codes regelmäßig prüfen, diesen Beitrag speichern und kostenlose Belohnungen lieber einmal zu früh als zu spät einsammeln. Denn wenn NTE eines schon jetzt klar macht, dann das: In einer Stadt voller Anomalien, Charakterbanner und Sammelwahn kann ein bisschen Gratis-Währung definitiv nicht schaden.

Du weißt nicht, was NTE ist?

Dann lies dir gerne unsere Review zu Neverness to Everness durch.

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Neverness to Everness ist seit dem 29. April 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox sowie Android- und iOS-Geräte verfügbar.