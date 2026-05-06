NTE stellt Hotori ins Rampenlicht: Neues PV dreht an der Zeit

NTE-Fans bekommen heute wieder neues Futter: Mit „A Pocket Watch, and the Sweep of Time“ ist ein neues PV zu Hotori erschienen. PV steht für „Promotional Video“, also einen offiziellen Trailer, der eine Figur vorstellt und meist schon einen ersten Eindruck von ihrer Persönlichkeit, ihrem Stil und manchmal auch ihrem Gameplay gibt.

Hotori dreht an der Uhr

Mit „A Pocket Watch, and the Sweep of Time“ rückt Hotori stärker in den Fokus von Neverness to Everness. Das neue PV setzt dabei weniger auf klassisches Gameplay-Material, sondern wirkt eher wie ein kleiner Anime-Kurzfilm. Statt einfach nur ein paar hübsche Kampfszenen aneinanderzureihen, erzählt das Video über Stimmung, Bildsprache und kleine Details mehr über Hotori selbst.

Besonders auffällig ist dabei der ruhige, fast melancholische Ton des Clips. Im Mittelpunkt stehen eine mysteriöse Frau, eine alte Taschenuhr und natürlich die Frage, wie viel Vergangenheit in diesem kleinen Objekt eigentlich steckt. Durch den Anime-Stil bekommt das Ganze direkt eine etwas emotionalere Wirkung, fast so, als würde man kurz in eine Erinnerung oder ein Fragment aus Hotoris Geschichte hineinschauen.

Hotori wirkt dadurch nicht einfach wie „der nächste Banner-Charakter“, sondern eher wie jemand, der in der Welt von Hethereau schon deutlich mehr gesehen hat, als sie auf den ersten Blick verrät. Gerade die Kombination aus eleganter Inszenierung, Zeitmotiv und ruhiger Erzählweise macht das PV ziemlich stark.

Mehr als nur die nette Antiquitäten-Dame

Wer Hotori schon länger auf dem Schirm hat, kennt sie vor allem durch ihre Verbindung zum Antiquitätengeschäft Eibon. Auf der offiziellen NTE-Webseite wird sie als Besitzerin eines Antiquitätengeschäfts beschrieben, die offenbar nicht nur ein gutes Auge für Schätze hat, sondern auch ziemlich genau weiß, wie man Preise nach unten verhandelt. Sehr charmant, sehr gefährlich, sehr „ich habe definitiv schon drei Pläne vorbereitet“.

Das passt gut zur Grundidee von Neverness to Everness: Das Spiel von Hotta Studio und Perfect World Games führt euch nach Hethereau, wo ihr als erster „unlizenzierter“ Anomaly Hunter unterwegs seid und euch mit Eibon in übernatürliche Aufträge stürzt.

Was kann Hotori im Gameplay?

Gameplay-technisch dürfte Hotori vor allem für alle interessant werden, die auf Zeitspielereien, Burst-Schaden und Support-Potenzial stehen. Laut aktuellen Vorabinfos und CBT-Daten wurde Hotori als Cosmos-Charakter mit Solid Arc geführt und konnte als Buffer auftreten, der sich selbst temporär verstärkt und dabei ordentlich Burst-Schaden austeilt. Wichtig dabei: Diese Infos basieren zumindest teilweise auf Testdaten und können sich bis zum finalen Release noch ändern.

Besonders spannend klingt ihre Zeitmechanik. Hotori soll im Kampf mit zeitbezogenen Fähigkeiten arbeiten, Gegnerbewegungen anhalten und Angriffe von Verbündeten aufzeichnen können. Damit klingt sie nicht nach einem simplen Damage-Charakter, sondern eher nach einer Figur, die in passenden Teams richtig eklig viel Kontrolle und Schaden aufbauen könnte.

Wer Hotori selbst ziehen möchte, sollte sich den Zeitraum schon einmal vormerken: Ihr Banner startet am 13. Mai 2026 nach Serverzeit und läuft bis zum 3. Juni 2026 nach Serverzeit. Damit bleibt also etwas Zeit, um noch Ressourcen zu sammeln, Codes einzulösen und die eigene Pull-Strategie zu überdenken.

Final bestätigt sind konkrete Werte, Builds und Team-Empfehlungen aber erst dann, wenn Hotori offiziell im Spiel verfügbar ist.

Ein PV, das Lust auf mehr macht

Gerade bei Gacha-Charakteren ist so ein PV oft der Moment, in dem sich entscheidet, ob man nur wegen des Kits interessiert ist oder plötzlich doch wegen der Figur selbst pullen möchte. Bei Hotori scheint NTE genau darauf zu setzen: Eine elegante Anime-Inszenierung, ein leicht melancholischer Grundton, ein starkes Zeitmotiv und genug Andeutungen, um Fans direkt in Theorien zu schubsen.

Das PV zeigt Hotori damit nicht nur als spielbaren Charakter, sondern als Figur mit Ausstrahlung, Vergangenheit und einem kleinen Hauch Tragik. Genau solche Charaktertrailer funktionieren oft am besten, wenn sie nicht alles erklären, sondern gerade genug zeigen, damit man mehr wissen will.

Bis Hotori offiziell spielbar ist, sollte man konkrete Werte, Builds und Team-Empfehlungen weiterhin mit etwas Vorsicht betrachten. Klar ist aber schon jetzt: Hotori bringt genau diesen Mix aus Stil, Mystery und potenziell spannendem Gameplay mit, der in NTE ziemlich gut funktionieren könnte.

Wer jetzt noch tiefer in Neverness to Everness einsteigen möchte, findet bei uns außerdem eine ausführliche Review zu NTE. Und falls ihr direkt selbst loslegen wollt, lohnt sich auch ein Blick auf unsere aktuellen NTE-Codes, mit denen ihr euch ein paar kostenlose Belohnungen sichern könnt. Vielleicht landet dadurch ja schon der erste kleine Vorrat für Hotori auf eurem Konto.