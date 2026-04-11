Neuheiten und Nachdrucke im April 2026 bei altraverse

Mit dem April 2026 bei altraverse kommen neue Fortsetzungen, ein Double Pack von Dada Adventure und Abschlussbände auf uns zu. Außerdem gibt es einen festen Termin für den Manga Day 2026. Dieser findet am 26. September statt.

April 2026 bei altraverse im Handel

Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:

Meine Puppenprinzessin ist der Boss, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

Ab dem 20. April als E-Book

Camellia – Finde das Glück, Band 07 – € (D) 7,99

Der Fluch des Kyogane-Clans, Band 02 – € (D) 3,99

Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 10 – € (D) 3,99

Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 29 – € (D) 3,99

Der Wolf und die Streunerin, Band 03 – € (D) 3,99

Die mit dem Teufel tanzt, Band 21 – € (D) 3,99

Falsche Engel, wahre Liebe?, Band 05 – € (D) 3,99

Krymsoul, Band 02 – € (D) 5,99 – Abschlussband!

Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 06 – € (D) 3,99

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 26 – € (D) 3,99

Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 02 – € (D) 3,99 – Abschlussband!

Schnee & Tinte, Band 02 – € (D) 3,99

Tokyo Aliens, Band 11 – € (D) 3,99

Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 14 – € (D) 3,99

Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 11 – € (D) 3,99

> Liste vom März.

Die Nachdrucke

Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Elden Ring – Der Weg zum Erdenbaum, Band 04 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30

Fullmetal Alchemist Ultra, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

GACHIAKUTA, Band 01 und Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Made in Abyss, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Re:Zero – The Mansion, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Solo Leveling, Band 11 und Band 12 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Durch Verzögerung verschoben auf

Mai 2026

Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 21 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Juni 2026

Virgin Road Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Juli 2026