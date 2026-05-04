Nathan Steuer Gewinner der Pro Tour Secrets of Strixhaven

Vom 1. bis 3. Mai fand während der MagicCon Las Vegas die Pro Tour Secrets of Strixhaven dort gewann einmal mehr Nathan Steuer den glorreichen Pokal im Standard Format. Bereits 2023 haben wir über ihn berichtet, als er mit Rakdos Midrange die Pro Tour Phyrexia gewann.

Nathan Steuer Selesnya Landfall Deck

Nathan Steuer spielt ein Selesnya Landfall Deck. Die Mechanik dahinter ist recht simpel. Länder verstärken Kreaturen, sobald diese ins Spiel kommen mit dem sogenannten „Landfall“. Dies ist zum Beispiel zu sehen bei Sazh’s Chocobo. Weitere Fähigkeiten sind das Erzeugen von Mana und dem Verdoppeln der aktuellen Stärke, wie bei Mightform Harmonizer. Dabei kommt schon ziemlich schnell eine 10/10 Kreatur herum. Spontanzauber und Hexereien gibt es kaum, sodass es sehr kreaturenlastig ist.

> Zum Beitrag der letzten gewonnenen Meisterschaft.

Das Hauptdeck ist überwiegend grün mit einem weißen Splash. Hingegen das Sideboard noch einmal auf mehr Kontrolle setzt mit weißen Removals. Zum Beispiel können mit Voice of Victory blaue Counter Spells verhindert werden, wenn diese einmal draußen ist.

Im Finale lieferte sich Nathan gegen seinem Team Kollegen Christoffer Larsen ein Kopf an Kopf Duell im Best-of 5, im welchen Larsen mit gleichem Deck unterlag. Das ganze Spiel kann auf YouTube nachgeholt werden. Zu den erfolgreichsten Decks in der abgeschlossenen Pro Tour gehörten übrigens Izzet und Landfall.