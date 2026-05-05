Kaela Al Shamal Bluthelden Starter Deck – Review

Das Starter Deck Kaela Al Shamal gehört zum neuen Kartenspiel Bluthelden aus dem Tabletop Bereich. Als Laie beschreibe ich es gerne als eine Mischung aus Magic: The Gathering und Gwent. Die Partie ist gewonnen, wenn der Gegner keine Lebenspunkte mehr hat oder keine Karte mehr ziehen kann.
Bluthelden Mechanik
Zunächst gibt es zwei wichtige Startkarten. Dem Herrscher einer bestimmten Farbe oder Kombination und einer Rune. Beide haben wichtige Rollen und Fähigkeiten, welche über das Spielgeschehen bestimmen. Vor allem bestimmt der Herrscher, welche Farben im Deck kombinierbar sind. Manche haben einen Aufpreis und manche Farbkombinationen sind verboten. Das macht immer das aktuelle Verhältnis der Fraktionen aus. Die Runden beginnen damit das jeder Spieler eine Karte vom Spell-Deck zieht und dann der Spieler seinen Zug ausspielt mit der höchsten Initiative. Die Initiative bestimmt die Karte auf dem Spielfeld mit dem höchsten Initiative-Wert. Eine Besonderheit ist es, dass bei einer schlechten Starthand beliebig viele Karten zur Seite gelegt und neu gezogen werden können.
Als Nächstes kann durch die Rune eine Karte aus dem Pool gesucht werden. Quasi das zweite Deck oder eine Art Sideboard. Die Poolkarten sind extra mit einem „P“ markiert. Der Pool ist meist mit wichtigen Quellen gefühlt, welche Fähigkeiten auslösen und zum Beschwören von Charakteren gedacht ist. Der Aufbau auf dem Schlachtfeld spielt eine wichtige Rolle, den viele Fähigkeiten und Boni lassen sich nur dann aktivieren, wenn sie mit einer anderen Karte im Slot verbunden sind. Außerdem gibt es die Lanes. Nur in dieser findet ein Kampfgeschehen statt, wenn sich Charaktere gegenüberstehen oder Charaktere dem Spieler. Wenn sich Charakteren im Spielfeld befinden, aber in verschieden Lanes, so kommt es zu direkten Spielerschaden ohne den Block-Zeitpunkt.
Selbstverständlich gibt es neben den Karten, die Kampfschaden austeilen auch eine Menge an Verzauberungen. Übrigens bleibt in den meisten Fällen der ausgeteilte Schaden mit Minus-Würfeln bestehen, wenn es nicht ausdrücklich „bis zum Ende des Zuges“ heißt. Ein temporär verstärkter Token mit erlittenem Kampfschaden könnte so im nächsten Zug vom Spielfeld verschwinden.
Starter Deck Kaela Al Shamal Decklist
Das Starter Deck enthält 60 Karten, um direkt loszulegen. Hinzu kommen Tokens, ein neuer Herrscher in Foil und 5 Karten, die exklusiv in diesem Starter Deck verfügbar sind.
In diesem Deck enthalten sind:
- 1x Noctara, Queen of Moths: Orange Sovereign
- 1x Kaela Al Shamal, Shaman King: Orange Sovereign
- 1x Sovereign’s Rune: Rune
- 2x Amulet of Ghost: Artifact
- 2x Bowpiper: Character, Converter
- 2x Chaska’s Flag of the Ghosts: Artifact
- 2x Drums of the Jungle: Fundamental Training
- 1x Ghost Mist: Spell
- 2x Ghostking, Arvelian Seehoff of Falkenheim: Character, Spirit
- 2x Ghost of the Alchemist: Character, Spirit
- 1x Smith Ghost: Token Character, Spirit
- 2x Medium: Character, Human
- 2x Minor Illusion: Spell
- 2x Mistheart, The Ghost Shaman: Character, Spirit
- 2x Offspirng: Spell
- 2x Palisades Wall: Character, Barrier
- 2x Pipe of Peace: Fundamental Training
- 2x Purple Smoke: Spell
- 1x Ring of Ghosts: Artifact
- 2x Small Ghost: Character, Spirit
- 2x Snake Charmer: Character, Human
- 2x Snake Trap: Character, Barrier
- 2x Spirit of Mastery: Fundamental Training
- 2x Thalvoryn, Spirit of the Dragon: Epic Character, Spirit
- 2x Tribal Shaman: Character, Human
- 1x Blooming Fruit: Resource
- 1x Chaska, King of the Legend: Character, Spirit Advisor
- 2x Fertile Field: Resource
- 2x Forge: Resource
- 2x Jungle of Spirits: Resource
- 2x Priest: Character
- 2x Sacred Site: Resource
- 2x Shadow Summoner: Character, Spirit
- 2x Shaman Tent: Resource
- 2x Smith: Character
- 2x Shadow Token: Token
- 1x Mistheart’s Punishment: Token, Fundamental Training
- 1x Ghost Token: Token Character, Spirit
Letzte Worte
Wer hätte es gedacht, aber das Thema des Deckes sind Menschen, Geisterbeschwörer und die folgenden Spirits. Es ist darauf ausgelegt diese zu beschwören und zu verstärken und den Gegner am Angreifen oder Unturnen zu verhindern.
> Game2gether auf der CARDMADNESS in Frankfurt am Main.
Ein paar Karten waren leider beschädigt, wie auf den Bildern zu entnehmen. Das lag daran, dass die Karten nicht in Folie verschlossen sind. Die Artworks sind eine Augenweide und immer Fullprints. Bei diesem Deck konnte ich öfters die gleiche Künstlerin am Kartenrand wiederfinden, was am Zeichenstil auch so erkennbar ist. Ein wirklich schönes Geister Deck mit ordentlich Wumms, wenn aus Kämpfern Geister werden und diese dann auch noch in ihrer Stärke wachsen. Im direkten Vergleich zum grünen Tempo Deck mit den Pflanzen Token, durch das ich Bluthelden kennenlernen durfte, würde ich das Starter Deck Kaela Al Shamal fortgeschritten einordnen.
Bluthelden macht jetzt schon eine Menge Spaß. Es wird Zeit, dass ich eine passende Spielmatte besorge und meine MtG Freunde dazu animiere ebenfalls einzusteigen. Falls ihr euch Interesse habt, könnt ihr auf der Homepage einmal vorbeischauen oder dem Discord von Bluthelden beitreten. Support und Chat gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch.