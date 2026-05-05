Kaela Al Shamal Bluthelden Starter Deck – Review

Das Starter Deck Kaela Al Shamal gehört zum neuen Kartenspiel Bluthelden aus dem Tabletop Bereich. Als Laie beschreibe ich es gerne als eine Mischung aus Magic: The Gathering und Gwent. Die Partie ist gewonnen, wenn der Gegner keine Lebenspunkte mehr hat oder keine Karte mehr ziehen kann.

Bluthelden Mechanik

Zunächst gibt es zwei wichtige Startkarten. Dem Herrscher einer bestimmten Farbe oder Kombination und einer Rune. Beide haben wichtige Rollen und Fähigkeiten, welche über das Spielgeschehen bestimmen. Vor allem bestimmt der Herrscher, welche Farben im Deck kombinierbar sind. Manche haben einen Aufpreis und manche Farbkombinationen sind verboten. Das macht immer das aktuelle Verhältnis der Fraktionen aus. Die Runden beginnen damit das jeder Spieler eine Karte vom Spell-Deck zieht und dann der Spieler seinen Zug ausspielt mit der höchsten Initiative. Die Initiative bestimmt die Karte auf dem Spielfeld mit dem höchsten Initiative-Wert. Eine Besonderheit ist es, dass bei einer schlechten Starthand beliebig viele Karten zur Seite gelegt und neu gezogen werden können.

Als Nächstes kann durch die Rune eine Karte aus dem Pool gesucht werden. Quasi das zweite Deck oder eine Art Sideboard. Die Poolkarten sind extra mit einem „P“ markiert. Der Pool ist meist mit wichtigen Quellen gefühlt, welche Fähigkeiten auslösen und zum Beschwören von Charakteren gedacht ist. Der Aufbau auf dem Schlachtfeld spielt eine wichtige Rolle, den viele Fähigkeiten und Boni lassen sich nur dann aktivieren, wenn sie mit einer anderen Karte im Slot verbunden sind. Außerdem gibt es die Lanes. Nur in dieser findet ein Kampfgeschehen statt, wenn sich Charaktere gegenüberstehen oder Charaktere dem Spieler. Wenn sich Charakteren im Spielfeld befinden, aber in verschieden Lanes, so kommt es zu direkten Spielerschaden ohne den Block-Zeitpunkt.

Selbstverständlich gibt es neben den Karten, die Kampfschaden austeilen auch eine Menge an Verzauberungen. Übrigens bleibt in den meisten Fällen der ausgeteilte Schaden mit Minus-Würfeln bestehen, wenn es nicht ausdrücklich „bis zum Ende des Zuges“ heißt. Ein temporär verstärkter Token mit erlittenem Kampfschaden könnte so im nächsten Zug vom Spielfeld verschwinden.

Starter Deck Kaela Al Shamal Decklist

Das Starter Deck enthält 60 Karten, um direkt loszulegen. Hinzu kommen Tokens, ein neuer Herrscher in Foil und 5 Karten, die exklusiv in diesem Starter Deck verfügbar sind.

In diesem Deck enthalten sind:

1x Noctara, Queen of Moths: Orange Sovereign

1x Kaela Al Shamal, Shaman King: Orange Sovereign

1x Sovereign’s Rune: Rune

2x Amulet of Ghost: Artifact

2x Bowpiper: Character, Converter

2x Chaska’s Flag of the Ghosts: Artifact

2x Drums of the Jungle: Fundamental Training

1x Ghost Mist: Spell

2x Ghostking, Arvelian Seehoff of Falkenheim: Character, Spirit

2x Ghost of the Alchemist: Character, Spirit

1x Smith Ghost: Token Character, Spirit

2x Medium: Character, Human

2x Minor Illusion: Spell

2x Mistheart, The Ghost Shaman: Character, Spirit

2x Offspirng: Spell

2x Palisades Wall: Character, Barrier

2x Pipe of Peace: Fundamental Training

2x Purple Smoke: Spell

1x Ring of Ghosts: Artifact

2x Small Ghost: Character, Spirit

2x Snake Charmer: Character, Human

2x Snake Trap: Character, Barrier

2x Spirit of Mastery: Fundamental Training

2x Thalvoryn, Spirit of the Dragon: Epic Character, Spirit

2x Tribal Shaman: Character, Human

1x Blooming Fruit: Resource

1x Chaska, King of the Legend: Character, Spirit Advisor

2x Fertile Field: Resource

2x Forge: Resource

2x Jungle of Spirits: Resource

2x Priest: Character

2x Sacred Site: Resource

2x Shadow Summoner: Character, Spirit

2x Shaman Tent: Resource

2x Smith: Character

2x Shadow Token: Token

1x Mistheart’s Punishment: Token, Fundamental Training

1x Ghost Token: Token Character, Spirit

Letzte Worte

Wer hätte es gedacht, aber das Thema des Deckes sind Menschen, Geisterbeschwörer und die folgenden Spirits. Es ist darauf ausgelegt diese zu beschwören und zu verstärken und den Gegner am Angreifen oder Unturnen zu verhindern.

> Game2gether auf der CARDMADNESS in Frankfurt am Main.

Ein paar Karten waren leider beschädigt, wie auf den Bildern zu entnehmen. Das lag daran, dass die Karten nicht in Folie verschlossen sind. Die Artworks sind eine Augenweide und immer Fullprints. Bei diesem Deck konnte ich öfters die gleiche Künstlerin am Kartenrand wiederfinden, was am Zeichenstil auch so erkennbar ist. Ein wirklich schönes Geister Deck mit ordentlich Wumms, wenn aus Kämpfern Geister werden und diese dann auch noch in ihrer Stärke wachsen. Im direkten Vergleich zum grünen Tempo Deck mit den Pflanzen Token, durch das ich Bluthelden kennenlernen durfte, würde ich das Starter Deck Kaela Al Shamal fortgeschritten einordnen.

Bluthelden macht jetzt schon eine Menge Spaß. Es wird Zeit, dass ich eine passende Spielmatte besorge und meine MtG Freunde dazu animiere ebenfalls einzusteigen. Falls ihr euch Interesse habt, könnt ihr auf der Homepage einmal vorbeischauen oder dem Discord von Bluthelden beitreten. Support und Chat gibt es sowohl in Deutsch als auch in Englisch.