CARDMADNESS – Karten Messe in Frankfurt am Main

Am Wochenende fand in der Bankenstadt die CARDMADNESS statt. Eine Messe für passionierte Sammler von Karten von Topps, Pokémon, Yu-Gi-Oh! und und allem voran dem Grading. Erst vor ein paar Jahren startete der Karten Wahnsinn als kleines Fan-Treffen und jetzt kommt das Event auf mehrere tausend Besucher von jung bis alt. Game2gether hat sich das nicht nehmen lassen und war am Samstag vor Ort.

CARDMADNESS 2026 in Frankfurt am Main

Die Veranstaltung für Sammelkarten fand in der Messe von Frankfurt am Main in der Halle 1 statt. Auf dem riesigen Gelände tummelten sich allerhand Sammler und Händler für Trading Cards. Pokémon und Fußball Karten dominierten definitiv über das Wochenende. Sogar die Besucher liefen mit ihren Koffern herum, welche mit einer transparenten Scheibe ausgestattet sind, um die Schätze darin sichtbar zu präsentieren.

Der Hype um Trading Cards flacht einfach nicht ab und seltene Karten oder mit besonderem Print sind nach wie vor heiß begehrt und sehr kostspielig. Teilweise gehen goldene, rote oder Karten aus der ersten Edition bei Pokémon in den tausender Bereich und aufwärts. Gleiches gilt für Authentic Sportler-Karten, welche entweder eine Unterschrift haben oder ein Stück vom getragenen Jersey Trikot.

Ganz hoch im Kurs stehen die gegradeten Karten, welche von unabhängigen Dienstleistern objektiv auf Zustand der Karte bewertet und in einem Case sicher versiegelt sind. Namhafte Vertreter waren sogar selbst vor Ort, wie zum Beispiel CGC und unsere Freunde von AOG. Kaufen und Verkaufen konnten Besucher direkt vor Ort. Viele konnten ihr Glück auch am Glücksrad probieren oder mit Luckybags. Diese können entweder nach hinten losgehen oder einen echten Hit für kleines Geld enthalten. Neben den Händlern standen an beiden Seiten sogar Automaten in der Halle. Ähnlich wie ein Süßigkeitenautomat am Bahnhof enthalten diese jedoch Booster und Einzelkarten. Gestreamt wurde auch an so gut wie jeder Ecke. Vor Ort war nämlich unter anderem der Auktionsanbieter Whatnot und der berühmte „Der Kiosk“, welcher durch Aaron Troschke an Berühmtheit erlangte. Diese zeigten entweder Live Openings oder schätzten den Preis der Raritäten. Bei den Openings handelt es sich um das Öffnen von Boostern vor Publikum.

Win-win-Si­tu­a­ti­on

Die Messe war auch ein Sprungbrett für Leute, um sich zu connecten oder bekannter zu werden. Dazu gehören unter anderem die Stände von Absolute Objective Grading und dem neuen Kartenspiel Bluthelden. Zu letzterem folgt demnächst ein Review Artikel zu einem Starter Deck und einer kleinen Einführung ins Spiel. Außerdem konnten Besucher ihre Karten direkt beim Händler oder anderen Sammlern verkaufen, die vielleicht keinen Trading Card Shop in ihrem Wohnort haben. Zumal durch internationale Stände der Zugang zu Produkten aus den Staaten gegeben war. Insgesamt kommt die Veranstaltung auf über 50 Partner. Darunter auch die B Brothers, welche in der Collector-Community zu Berühmtheiten wurden mit zahlreichen seltenen Sportkarten.

> Absolute Objective Grading im Test.

Die Messe war komplett ausverkauft und zu sehen war dies bereits am Morgen, als die Türen geöffnet wurden. Die nächste Veranstaltung ist bereits am 26. – 27. September in Düsseldorf. Tickets dafür sind ebenfalls ausverkauft. Immerhin steht schon der Termin für 2027 mit dem 5. Juni und das wieder in Frankfurt am Main.

Bilder Galerie zum Event CARDMADNESS.