HOLY Matcha – die drei neuen Sorten im Test

Bereits mehrfach haben wir dieses Jahr schon informieren dürfen, was sich im Sortiment von HOLY getan hat. Nach der HOLY Syrup Bottle, der bisher größten Innovation der deutschen Soft-Drink-Hoffnung, erschienen nun am 12. Mai 2026 drei neue Matcha-Powder-Geschmacksrichtungen. Für wen sich das Bestellen lohnt, haben wir getestet.

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Der OG: HOLY Iced Tea Lime x Mint x Matcha

Beginnen wir mit dem „Original“ HOLY Matcha. Schon länger im Sortiment und sehr beliebt ist der Iced Tea Lime x Mint x Matcha. Du kennst ihn möglicherweise schon aus den Starter-Sets. Geschmacklich kann man ihn eher als frisch-herb statt klassisch süß bezeichnen. Wer im Sommer Bock auf Matcha-Eistee hat, fährt hier nach wie vor am besten.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

Die Alternative: HOLY Hydration Matcha Apple Kiwi

Wer HOLY Matcha schon immer geliebt hat, muss jetzt nicht mehr jeden Tag Eistee trinken. Wer zum Beispiel beim Sport etwas Abwechslung braucht, greift nun zu Hydration Matcha Apple Kiwi. Wie immer ohne Bullsh*t, dafür mit Elektrolyten – und natürlich Matcha. Geschmacklich ergänzen sich Apfel und Matcha sehr gut. Es schmeckt nicht ganz so süß wie der neue Energy, zu dem wir als Nächstes kommen.

Der Wachmacher: HOLY Energy Matcha Misaki mit Erdbeere

Der neue Energy scharrt mit den Hufen. Das Pferd auf der Verpackung lässt es schon ahnen, und beim Riechen am frisch gemixten Getränk steht man gedanklich inmitten einer Ranch. Matcha-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. In Kombination mit Erdbeere ist der Energy die süßeste der vier getesteten Sorten. Eiskalt ein absoluter Sommer-Hit.

Der Nachtisch: Milkshake Matcha Latte

Wer bei Latte an Kaffee denkt, irrt hier. Der Matcha Milkshake kommt erstaunlich leicht daher. Er hebt sich deutlich von allen anderen Milkshakes im HOLY Sortiment ab. Die leicht grasige Note erwartet man in der Regel nicht in einem Shake, man kann sich aber durchaus daran gewöhnen. Diese Bemerkung darf an dieser Stelle erlaubt sein: Die G2G-Community wünscht sich jetzt aber doch langsam den HOLY Schoko-Milkshake herbei.

Fazit

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HOLY hat mal wieder abgeliefert. Matcha-Fans sollten alle vier HOLY Matchas ausprobieren. Unser persönlicher Favorit ist der Hydration Matcha Apple Kiwi, doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne auf unserem G2G Community-Discord.

Und jetzt: Zum Wohl!