HOLY x Game2Gether – Das geht 2025 bei HOLY

Bereits 2022 hatten wir HOLY Energy im Test. Seitdem hat sich einiges getan. Unter anderem, dass HOLY nun offizieller Partner von Game2Gether ist. Darauf sind wir super stolz und wer unsere Social Media Kanäle verfolgt, für den ist die Partnerschaft auch keine Neuigkeit. Unsere Discord Community, unser Team, alle sind begeistert von der Vielfalt der Geschmacksrichtungen. Und damit jeder Bescheid weiß, was HOLY derzeit so zu bieten hat, haben wir hier für euch eine Übersicht erstellt.

Vorweg: In der Übersicht sind Affiliate-Links verlinkt. Wenn ihr über diese Links bestellt, unterstützt ihr damit unser Magazin.

Was uns an HOLY überzeugt

Beginnen wir mit den Inhaltsstoffen: In allen Produkten ist kein Zucker, kein Taurin, es werden nur natürliche Aromen und Farbstoffe verwendet und liegen bei unter 20 kcal pro Portion.

Durch Pappdose (in denen sich das Pulver befindet) und Shaker spart ich euch den lästigen Gang zum Pfandautomaten und seid zeitgleich umweltfreundlicher unterwegs. Auch preislich ist HOLY sehr attraktiv. Eine Portion kostet weniger als 80 ct pro 500ml.

Und das Wichtigste: Der Geschmacklich ist einfach überragend.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

Die Produktkategorien:

HOLY Energy®



HOLY Energy®️ ist das perfekte Getränk für alle, die bei ihren Gaming Sessions Vollgas geben wollen und dennoch auf ihren Körper achten. HOLY Energy®️ beinhaltet kein Zucker, kein Taurin, keine künstlichen Aromen & Farben, sondern bietet einen ruhigen, langanhaltenden Fokus durch NewCaff®️ Koffein, Nootropics & Vitamine.

HOLY Iced Tea®

HOLY Iced Tea®️ ist besonders nice an heißen Sommertagen. Eisgekühlt liefert dir der Eistee die perfekte Erfrischung, ganz ohne Zucker, dafür mit intensivem Fruchtgeschmack und echtem Teeextrakt. Und womit man nicht rechnet: HOLY Iced Tea®️ enthält Antioxidantien & Ballaststoffe, die wirken als natürlicher Schutzschild für dein Immunsystem.

HOLY Hydration®

HOLY Hydration®️ ist für alle, die EA FC oder NBA 2K nicht nur an der Konsole zocken, sondern auch selbst auf dem Platz oder dem Court stehen. Verständlicherweise will man beim Sport, Zocken oder im Alltag nicht immer nur Wasser trinken. Auf der anderen Seite will man aber auch keinen Zuckerschock. HOLY Hydration®️ liefert euch neben einem unglaublich leckerem Taste Elektrolyte & Mineralstoffe. Wie in allen Produkten ist auch in hier kein Zucker und kaum Kalorien enthalten.

HOLY Milkshake®

Stell dir vor, es gäbe Milchshakes ohne Zucker und mit wenig Kalorien, vegan, dafür in vielen Sorten, cremig, voller Vitamine und blitzschnell zubereitet. Das wäre soo toll… MOMENT MAL, sowas gibt´s doch!!! HOLY Milkshake®️ ermöglicht dir Genuss ohne Schuldgefühle.

Die HOLY Starter Sets

Wie findet man nun bei den ganzen Kategorien und Geschmacksrichtungen seine Favoriten? Berechtigte Frage. Und die Antwort lautet kurz und knapp: Starter Set.

Wer schon weiß, in welcher Kategorie er sich probieren möchte, der kann sich für das jeweilige Starter Set entscheiden.

Und wer sich durch die Gesamte Vielfalt probieren möchte, dem ist das Starter Set Deluxe zu empfehlen. Das Set bietet 57 Portionen inklusive Shaker.

Haltet die Augen nach Angeboten offen, hin und wieder gibt es bei den Starter Sets sehr attraktive Angebote.

Alle Starter Sets sind Versandkostenfrei.

Gut zu wissen

Hier das Wichtigste zuerst: Mit dem Code G2G sichert ihr euch 10% Rabatt auf eure Bestellung. Den Code gebt ihr ganz einfach während des Checkouts ein. Damit spart ihr nicht nur Geld, sondern unterstützt auch gleichzeitig unser geliebtes Magazin.

Nutzt das Bonusprogramm, wenn ihr Kunde seid und einen Account besitzt. Dort kann man schnell Punkte für attraktive Prämien sammeln. Von der Kaffeetasse bis hin zu Probierboxen ist alles dabei. Mitmachen lohnt sich.

Wenn ihr schon öfter bestellt habt, dann solltet ihr Mix and Match ausprobieren. Dort erhält man schon ab 2 Dosen 10% zusätzlich Rabatt, ab 4 Dosen gibt es 20% Nachlass auf eure Bestellung. Mit unserem Code G2G könnt ihr dann an der Kasse nochmal 10% sparen.

Auch gibt es regelmäßig limitierte Sorten und Kollaborationen. Derzeit (Stand 05.09.2025) steht die Kollaboration mit SpongeBob in den Startlöchern.

Und zum Ende die wohl interessanteste Sidenote: Während ich diesen Beitrag verfasst habe, habe ich meinen Lieblings Iced Tea verköstigt: Lemon Honey x Black Tea, einfach köstlich. Zu meinen Lieblingssorten gehören Hydration Coconut und alle Milkshakes, besonders Vanille, Banane und Haselnuss.

Bei Fragen oder Anmerkungen kommt gerne unserem G2G Community Discord.

Und jetzt: Zum Wohl!