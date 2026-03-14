Neuheiten und Nachdrucke im März 2026 bei altraverse

Der März 2026 bei altraverse kommt mit einigen Abschlussbänden daher und feiert obendrein noch sein einjähriges bestehen mit dem europäischen Manga-Magazin MANGA ISSHO. Außerdem im Rampenlicht steht die neue Kunst-Reihe Painter of the Night, eine künstlerische Verführung, wie es altraverse beschreibt.

März 2026 bei altraverse im Handel

Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:

GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Kohva, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01- € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Ab dem 23. März als E-Book

Adou, Band 11 – € (D) 5,99

Blade & Bastard Light Novel, Band 01-05 – € (D) 7,99

Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 29 – € (D) 3,99

Die Tänzerin des Königs, Band 05 – € (D) 3,99 – Abschlussband!

Echt jetzt, Tamon?!, Band 08 – € (D) 3,99

Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 7,99 – Abschlussband!

Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 05 – € (D) 3,99

Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 03 – € (D) 3,99 – Abschlussband!

Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 03 – € (D) 3,99

Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 3,99

Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 11 – € (D) 3,99

Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 07 – € (D) 6,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 3,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 07 – € (D) 3,99

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 07 – € (D) 3,99

Shangri-La Frontier, Band 23 – € (D) 3,99

Ab dem 27. März als E-Book

Kohva, Band 02 – € (D) 6,99

GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 3,99

> Liste vom Februar.

Die Nachdrucke

Echt jetzt, Tamon?!, Band 01-03 und Band 05-06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Ein Zeichen der Zuneigung, Band 07 und Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01-02, Band 05 und Band 13-14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

GACHIAKUTA, Band 02-04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Goblin Slayer!, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 01 und Band 13-14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 04 und Band 05 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde, Band 03 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Solo Leveling, Band 01-02 und Band 07-08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Tokyo Aliens, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

April 2026

Camellia – Finde das Glück, Band 07 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30

Falsche Engel, wahre Liebe?, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Killing Stalking Perfect Edition, Band 01 – € (D) 20,00 | € (A) 20,60

Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!

OMORI, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

The Boxer, Band 11 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Toyko Aliens, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Mai 2026

Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90

Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 21 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Juni 2026

Virgin Road Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Juli 2026