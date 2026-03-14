Neuheiten und Nachdrucke im März 2026 bei altraverse

Von
Daniel Plaumann
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März 2026 bei altraverse
Bildquelle: © Byeonduck, altraverse

Der März 2026 bei altraverse kommt mit einigen Abschlussbänden daher und feiert obendrein noch sein einjähriges bestehen mit dem europäischen Manga-Magazin MANGA ISSHO. Außerdem im Rampenlicht steht die neue Kunst-Reihe Painter of the Night, eine künstlerische Verführung, wie es altraverse beschreibt.

März 2026 bei altraverse im Handel

Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:

  • GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Kohva, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
  • Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01- € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Ab dem 23. März als E-Book

  • Adou, Band 11 – € (D) 5,99
  • Blade & Bastard Light Novel, Band 01-05 – € (D) 7,99
  • Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 29 – € (D) 3,99
  • Die Tänzerin des Königs, Band 05 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
  • Echt jetzt, Tamon?!, Band 08 – € (D) 3,99
  • Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 7,99 – Abschlussband!
  • Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 05 – € (D) 3,99
  • Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 03 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
  • Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 03 – € (D) 3,99
  • Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 3,99
  • Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 11 – € (D) 3,99
  • Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 07 – € (D) 6,99
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 3,99
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 07 – € (D) 3,99
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 07 – € (D) 3,99
  • Shangri-La Frontier, Band 23 – € (D) 3,99

Ab dem 27. März als E-Book

  • Kohva, Band 02 – € (D) 6,99
  • GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 3,99

Liste vom Februar.

Die Nachdrucke

  • Echt jetzt, Tamon?!, Band 01-03 und Band 05-06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Ein Zeichen der Zuneigung, Band 07 und Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
  • Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01-02, Band 05 und Band 13-14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • GACHIAKUTA, Band 02-04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Goblin Slayer!, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 01 und Band 13-14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 04 und Band 05 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde, Band 03 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Solo Leveling, Band 01-02 und Band 07-08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Tokyo Aliens, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

April 2026

  • Camellia – Finde das Glück, Band 07 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
  • Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
  • Falsche Engel, wahre Liebe?, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Killing Stalking Perfect Edition, Band 01 – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
  • Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
  • OMORI, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • The Boxer, Band 11 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Toyko Aliens, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Mai 2026

  • Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 21 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70

Juni 2026

  • Virgin Road Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40

Juli 2026

  • The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40