Neuheiten und Nachdrucke im März 2026 bei altraverse

Der März 2026 bei altraverse kommt mit einigen Abschlussbänden daher und feiert obendrein noch sein einjähriges bestehen mit dem europäischen Manga-Magazin MANGA ISSHO. Außerdem im Rampenlicht steht die neue Kunst-Reihe Painter of the Night, eine künstlerische Verführung, wie es altraverse beschreibt.
März 2026 bei altraverse im Handel
- Adou, Band 11 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Aisha – Noch einmal ins Licht, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition mit Acrylaufsteller, Band 01 – € (D) 22,00 | € (A) 22,60
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt – Zero, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Astelle und der geheime Sohn des Kaisers, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Blade & Bastard Light Novel, Band 05 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 29 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die Tänzerin des Königs, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 05 – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Collectors Edition, Band 08 mit Booklet – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 – Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
- MANGA ISSHO, Band 05 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 11 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 07 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Edition, Band 29 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Overgeared, Band 08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Painter of the Night, Band 01 – € (D) 18,00 | € (A) 18,50
- Second Life Ranker, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Shangri-La Frontier, Band 23 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Vivi – Das Häschen und der große böse Leopard, Band 06 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:
- GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Kohva, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01- € (D) 24,00 | € (A) 24,70
Ab dem 23. März als E-Book
- Adou, Band 11 – € (D) 5,99
- Blade & Bastard Light Novel, Band 01-05 – € (D) 7,99
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 29 – € (D) 3,99
- Die Tänzerin des Königs, Band 05 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 08 – € (D) 3,99
- Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 7,99 – Abschlussband!
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 05 – € (D) 3,99
- Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 03 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 03 – € (D) 3,99
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 3,99
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 11 – € (D) 3,99
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 07 – € (D) 6,99
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 3,99
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 07 – € (D) 3,99
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 07 – € (D) 3,99
- Shangri-La Frontier, Band 23 – € (D) 3,99
Ab dem 27. März als E-Book
- Kohva, Band 02 – € (D) 6,99
- GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 3,99
Die Nachdrucke
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 01-03 und Band 05-06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Ein Zeichen der Zuneigung, Band 07 und Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01-02, Band 05 und Band 13-14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- GACHIAKUTA, Band 02-04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Goblin Slayer!, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 01 und Band 13-14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Light Novel, Band 04 und Band 05 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde, Band 03 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Solo Leveling, Band 01-02 und Band 07-08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Tokyo Aliens, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Durch Verzögerung verschoben auf
April 2026
- Camellia – Finde das Glück, Band 07 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Dada Adventure Double Pack, Band 01 & 02 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Falsche Engel, wahre Liebe?, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Killing Stalking Perfect Edition, Band 01 – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- OMORI, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- The Boxer, Band 11 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Toyko Aliens, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Mai 2026
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 21 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
Juni 2026
- Virgin Road Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
Juli 2026
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40