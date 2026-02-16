HOLY x Game2Gether – Das geht 2026 bei HOLY

Bereits letztes Jahr haben wir informiert, was HOLY im Sortiment hat. Grundsätzlich ist der Artikel auch noch aktuell, aber 2026 haben unsere Freunde von HOLY schon so viele neue Sorten auf den Markt gebracht, daher nun ein kleines Update. Game2Gether ist inzwischen seit Sommer 2025 Partner bei HOLY. Darauf sind wir super stolz, und wer unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, bleibt immer up to date wenn es um Gaming-News geht und neue Sorten bei HOLY. Unsere Discord Community, unser Team, alle sind begeistert von der Vielfalt der Geschmacksrichtungen. Und damit jeder Bescheid weiß, was HOLY 2026 bisher Neues zu bieten hat, haben wir das mal zusammengefasst.

Vorweg: In der Übersicht sind Affiliate-Links verlinkt. Wenn ihr über diese Links bestellt, unterstützt ihr damit unser Magazin. Mit dem Code G2G erhaltet ihr an der Kasse sogar 10% Rabatt auf eure Bestellung.

Iced Tea Classics

Beginnen wir klassisch. Im Januar 2026 veröffentlichte HOLY drei neue Eistee-Sorten: Black Tea, Green Tea und Hibiscus. Ideal für alle, die es einfach und gut mögen.

Unser Fazit: Wenn man (gerade im Sommer) gerne den Lemon Honey Black Teas Eistee genießt, ist der Classic Black Tea eine echte Option. Der Green Tea geht eigentlich jeden Morgen und Hibiskus ist wohl das dark horse unter den Classic Teas.

Wer alle drei probieren möchte, bekommt derzeit ein Super Angebot.

Fun Fakt: Wer den Adventskalender 2025 sein eigen nannte, konnte schon zum Ende des Jahres probieren.

HOLY am Valentinstag

Auch am Tag der Liebenden hat HOLY das passende Getränk am Start. Genau genommen sogar zwei. Einmal den Energy Lollipop Lovebird, welcher nur für kurze Zeit im Sortiment ist, und den Strawberry x Hibiskus, der uns dauerhaft erhalten bleibt.

Unser Fazit: Wir sind happy, dass der Strawberry x Hibiscus Eistee im Sortiment bleibt. Nicht zu süß, perfekt für heitere Frühlingstage. Eine Option für alle Erdbeer-Fans, die Abwechslung vom Strawberry Kiwi Hydration suchen.

HOLY x 1. FC Köln

Wir haben es sowas von gefeiert, als wir eines Samstags die Bundesliga-Konferenz schauten und plötzlich Bandenwerbung von HOLY bei einem Heimspiel des 1. FC Köln auf dem Screen zu sehen war. Nun gibts (nur bis zum 19.02.2026) den Energy Kölle Kamelle. Auch am Start: richtig coole Shaker und Fanschal. Ein Must-have für jeden Köln-Fan!

Fazit

Das Jahr ist noch jung, doch HOLY liefert schon sowas von ab. Wir sind sehr gespannt, was uns dieses Jahr noch erwartet. Eins ist sicher: Es ist noch lange nicht Schluss.

Das Jahr ist noch jung, doch HOLY liefert schon sowas von ab. Wir sind sehr gespannt, was uns dieses Jahr noch erwartet. Eins ist sicher: Es ist noch lange nicht Schluss.

Und jetzt: Zum Wohl!

