Xbox Games Showcase 2026 und Gears of War: E-Day Direct

Xbox gab heute bekannt, dass der Xbox Games Showcase 2026 am Sonntag, dem 7. Juni um 19 Uhr stattfindet. Darauf folgt noch eine Gears of War: E-Day Direct.

Xbox Games Showcase 2026 und E-Day Direct Plan

Die Show bietet erste Einblicke in das Gameplay und wichtige Neuigkeiten zu kommenden Titeln von Studios aus der Xbox-Familie sowie von Third-Party-Partnern aus aller Herren Länder. Die Gears of War: E-Day Direct zeigt neue Details und Gameplay-Material direkt vom Team hinter der Reihe dem The Coalition Studio. Zuschauer tauchen dabei in die Anfänge des Emergence Day ein.

Zur Feier des 25. Jubiläums von Xbox kehrt auch das FanFest zum Showcase zurück, mit einem Rückblick auf die letzten 25 Jahre des grünen X und einem Ausblick auf die Zukunft.

Die Vorführung neuer Projekte, sowie die Gears of War: E-Day Direct läuft am 7. Juni in über 40 Sprachen sowie in amerikanischer Gebärdensprache, britischer Gebärdensprache und mit englischen Audiobeschreibungen an. Wir können gespannt sein, was uns neben dem hauseigenen Blockbuster noch erwartet.

Zu sehen ist das Event auf folgenden Plattformen:

> Die Game Pass Titel für diesen Monat.

Ankündigungstrailer zu Gears of War: E-Day.