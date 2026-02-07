Neuheiten und Nachdrucke im Februar 2026 bei altraverse

Ein starker Februar 2026 bei altraverse liegt vor uns. Doch seht selbst, wie viele Neustarts und Vollschuber in diesem Monat erscheinen. Für Katzen Fans dürfte mit Mein Leben als Moppelkatze ein besonderes Highlight in den Handel landen.

Februar 2026 bei altraverse im Handel

Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:

GACHIAKUTA, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Band 11-15 in Box – € (D) 45,00 | € (A) 46,30

Band 15 mit Schuber – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Solo Leveling, Band 15 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

Band 11-15 im Schuber – € (D) 90,00 | € (A) 92,50

Band 15 mit Schuber – € (D) 26,00 | € (A) 26,70

Ab dem 16. Februar als E-Book

Blade & Bastard, Band 05 – € (D) 3,99

Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 03 – € (D) 7,99

Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 3,99

Dangerous Convenience Store, Band 04-06 – € (D) 7,99

Das Band der Unterwelt, Band 10 – € (D) 3,99

Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 05 – € (D) 3,99

Die Braut des Dämons will gegessen werden, Band 11 – € (D) 3,99

Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 3,99

Drache & Chamäleon, Band 07 – € (D) 3,99

Go! Go! Loser Ranger!, Band 11 – € (D) 3,99

Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 13 – € (D) 5,99

Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht, Band 16 – € (D) 3,99

Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 08 – € (D) 3,99

Luna – Die Champignonhexe, Band 02 – € (D) 3,99

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 25 – € (D) 3,99

Mein Leben als Moppelkatze, Band 01 – € (D) 3,99

Meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt, Band 11 – € (D) 5,99

Nezumi – Willst du mit mir morden gehen, Band 04 – € (D) 5,99

Ripper, Band 05 – € (D) 4,99

Rooster Fighter, Band 07 – € (D) 5,99

Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 03 – € (D) 3,99

> Liste vom Januar.

Die Nachdrucke

[Mein*Star], Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

– € (D) 8,00 | € (A) 8,20 Bianca – Ehe ohne Liebe? , Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40

– € (D) 15,00 | € (A) 15,40 Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 05 und Band 07 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

– € (D) 10,00 | € (A) 10,30 Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

– € (D) 7,00 | € (A) 7,20 Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

– € (D) 7,00 | € (A) 7,20 Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 03 und Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

– € (D) 10,00 | € (A) 10,30 Fullmetal Alchemist Ultra, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

– € (D) 5,00 | € (A) 5,20 GACHIAKUTA, Band 01-05 im Schuber und Band 06-10 im Schuber – € (D) 45,00 | € (A) 46,30

und – € (D) 45,00 | € (A) 46,30 GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

– € (D) 8,00 | € (A) 8,20 Luna – Die Champignonhexe, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

– € (D) 5,00 | € (A) 5,20 Made in Abyss, Band 06 und Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

– € (D) 10,00 | € (A) 10,30 Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 03, Band 15 und Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

– € (D) 8,00 | € (A) 8,20 OMORI, Band 0 1 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

– € (D) 10,00 | € (A) 10,30 Shangri-La Frontier, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

– € (D) 8,00 | € (A) 8,20 Solo Leveling, Band 01-05 im Schuber und Band 06-10 im Schuber – € (D) 90,00 | € (A) 92,50

– € (D) 90,00 | € (A) 92,50 Solo Leveling, Band 11-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40

– € (D) 16,00 | € (A) 16,40 Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

März 2026: