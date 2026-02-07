Neuheiten und Nachdrucke im Februar 2026 bei altraverse

Ein starker Februar 2026 bei altraverse liegt vor uns. Doch seht selbst, wie viele Neustarts und Vollschuber in diesem Monat erscheinen. Für Katzen Fans dürfte mit Mein Leben als Moppelkatze ein besonderes Highlight in den Handel landen.
Februar 2026 bei altraverse im Handel
- Ariadne – In diesem Leben bin ich Königin, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Bianca – Ehe ohne Liebe?, Band 04 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Blade & Bastard, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Band 20 im Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Covenant – Priester und Dämonen, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Das Band der Unterwelt, Band 10 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die Braut des Dämons will gegessen werden, Band 11 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Drache & Chamäleon, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Edith – Keine gewöhnliche Wiedergeburt, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Go! Go! Loser Ranger!, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 13 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 20 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40 – Abschlussband!
- Band 08 mit Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Luna – Die Champignonhexe, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 25 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein Leben als Moppelkatze, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Meine Arbeit als Missionar in einer anderen Welt, Band 11 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Nezumi – Willst du mit mir morden gehen?, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Payback, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Ripper, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Rooster Fighter, Band 07 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 03 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tomb Raider King, Band 14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:
- GACHIAKUTA, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Band 11-15 in Box – € (D) 45,00 | € (A) 46,30
- Band 15 mit Schuber – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Solo Leveling, Band 15 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Band 11-15 im Schuber – € (D) 90,00 | € (A) 92,50
- Band 15 mit Schuber – € (D) 26,00 | € (A) 26,70
Ab dem 16. Februar als E-Book
- Blade & Bastard, Band 05 – € (D) 3,99
- Clarice – Gefangene im Winterpalast, Band 03 – € (D) 7,99
- Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 3,99
- Dangerous Convenience Store, Band 04-06 – € (D) 7,99
- Das Band der Unterwelt, Band 10 – € (D) 3,99
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 05 – € (D) 3,99
- Die Braut des Dämons will gegessen werden, Band 11 – € (D) 3,99
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 3,99
- Drache & Chamäleon, Band 07 – € (D) 3,99
- Go! Go! Loser Ranger!, Band 11 – € (D) 3,99
- Ich bin ein mächtiger Behemoth und lebe als Kätzchen bei einer Elfe, Band 13 – € (D) 5,99
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht, Band 16 – € (D) 3,99
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 08 – € (D) 3,99
- Luna – Die Champignonhexe, Band 02 – € (D) 3,99
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 25 – € (D) 3,99
- Mein Leben als Moppelkatze, Band 01 – € (D) 3,99
- Meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt, Band 11 – € (D) 5,99
- Nezumi – Willst du mit mir morden gehen, Band 04 – € (D) 5,99
- Ripper, Band 05 – € (D) 4,99
- Rooster Fighter, Band 07 – € (D) 5,99
- Spaßige Gebietsverteidigung für lässige Lehnsherren, Band 03 – € (D) 3,99
Die Nachdrucke
- [Mein*Star], Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Bianca – Ehe ohne Liebe?, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 05 und Band 07 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 03 und Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Fullmetal Alchemist Ultra, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- GACHIAKUTA, Band 01-05 im Schuber und Band 06-10 im Schuber – € (D) 45,00 | € (A) 46,30
- GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Luna – Die Champignonhexe, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Made in Abyss, Band 06 und Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 03, Band 15 und Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- OMORI, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Shangri-La Frontier, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Solo Leveling, Band 01-05 im Schuber und Band 06-10 im Schuber – € (D) 90,00 | € (A) 92,50
- Solo Leveling, Band 11-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Durch Verzögerung verschoben auf
März 2026:
- Charon 78 Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Cold – Die Kreatur Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Das Geheimnis von Scarecrow Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Falsche Engel, wahre Liebe, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Kohva, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 –Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kleimans Rache, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Editon, Band 29 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01- € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20