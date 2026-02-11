Star Citizen Leak: Neuer ARGO Salvager sieht aus wie eine Mole

ARGO Moth Leak: Heute ist ein neuer Salvager von ARGO geleakt worden. Der Name steht ebenfalls fest: ARGO Moth (M-O-T-H). Bisher existiert nur ein einziges Bild. Und dieses Bild wirkt schon wie ein klares Statement.

Was auf dem Leak-Bild sofort auffällt

Die ARGO Moth sieht aus wie eine Mole. Das ist keine vage Ähnlichkeit, sondern ein sehr direkter Eindruck. Vor allem die Außenstation erinnert an das bekannte ARGO-Konzept. Genau dieses „Arbeitsplatz-nach-außen“-Design kennt man von Industrie-Schiffen.

ARGO bleibt damit bei der eigenen Linie. Kantig, robust, funktional. Kein Luxus, kein Show-Look. Einfach ein Schiff, das wie ein Werkzeug aussieht.

Warum das für Salvage ziemlich gut passt

Salvage bedeutet Wracks verwerten. Also Material retten, verarbeiten und verkaufen. Kurz gesagt: Aus Schrott wird Wert. Dafür braucht es kein glamouröses Design, sondern Praxis.

Und genau hier punktet die Moth optisch. Die Form wirkt auf Arbeit ausgelegt. Sie sieht so aus, als würde sie nicht lange fackeln. Ran, zerlegen, weiter.

Die große Frage: Eigenständig genug?

So stark die Mole-DNA auch wirkt: Es bleibt die Frage, ob ARGO damit zu nah am Bekannten bleibt. Ein neuer Salvager darf gern Wiedererkennung haben. Er darf aber auch ein eigenes Profil entwickeln. Gerade weil bisher nur ein Bild existiert, bleibt hier noch Luft nach oben.

ARGO Moth Leak bringt trotzdem sofort Gesprächsstoff. Das Video dazu ist bereits online und wird in diesem Beitrag verlinkt.

Fazit: Der Leak liefert wenig Material, aber eine klare Richtung. ARGO-Fans bekommen Industrie pur. Und nochmal: Ja, es sieht aus wie eine Mole.

🔥 Die beste Hardware für Star Citizen – meine Empfehlungen:

Schau dir auch das ausführliche Video dazu hier an mit noch mehr Infos:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Werde ein Citizen und erstelle deinen Account mit diesem Referral-Link.

Verwandte Inhalte zu Star Citizen:

Star Citizen Release Date

Star Citizen im Wandel

Rekordeinnahmen bei Star Citizen

Citizen Con Highlights 2025

Alle News zu Star Citizen