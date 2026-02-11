Star Citizen Leak: Neuer ARGO Salvager sieht aus wie eine Mole

ARGO Moth Leak: Heute ist ein neuer Salvager von ARGO geleakt worden. Der Name steht ebenfalls fest: ARGO Moth (M-O-T-H). Bisher existiert nur ein einziges Bild. Und dieses Bild wirkt schon wie ein klares Statement.
Was auf dem Leak-Bild sofort auffällt
Die ARGO Moth sieht aus wie eine Mole. Das ist keine vage Ähnlichkeit, sondern ein sehr direkter Eindruck. Vor allem die Außenstation erinnert an das bekannte ARGO-Konzept. Genau dieses „Arbeitsplatz-nach-außen“-Design kennt man von Industrie-Schiffen.
ARGO bleibt damit bei der eigenen Linie. Kantig, robust, funktional. Kein Luxus, kein Show-Look. Einfach ein Schiff, das wie ein Werkzeug aussieht.
Warum das für Salvage ziemlich gut passt
Salvage bedeutet Wracks verwerten. Also Material retten, verarbeiten und verkaufen. Kurz gesagt: Aus Schrott wird Wert. Dafür braucht es kein glamouröses Design, sondern Praxis.
Und genau hier punktet die Moth optisch. Die Form wirkt auf Arbeit ausgelegt. Sie sieht so aus, als würde sie nicht lange fackeln. Ran, zerlegen, weiter.
Die große Frage: Eigenständig genug?
So stark die Mole-DNA auch wirkt: Es bleibt die Frage, ob ARGO damit zu nah am Bekannten bleibt. Ein neuer Salvager darf gern Wiedererkennung haben. Er darf aber auch ein eigenes Profil entwickeln. Gerade weil bisher nur ein Bild existiert, bleibt hier noch Luft nach oben.
ARGO Moth Leak bringt trotzdem sofort Gesprächsstoff. Das Video dazu ist bereits online und wird in diesem Beitrag verlinkt.
Fazit: Der Leak liefert wenig Material, aber eine klare Richtung. ARGO-Fans bekommen Industrie pur. Und nochmal: Ja, es sieht aus wie eine Mole.
