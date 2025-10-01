Star Citizen Release Date – kommt jetzt die Wende?

Seit Jahren diskutiert die Community über das Star Citizen Release Date – doch erstmals seit langer Zeit gibt es konkrete Aussagen von Chris Roberts. Nach über 13 Jahren Entwicklung stellt sich die Frage: Sind die neuen Zeitpläne realistisch oder nur ein weiterer Hoffnungsschimmer?

Die frühen Versprechen und ihr Zerfall

Als 2012 das Crowdfunding startete, versprach Roberts eine Alpha 2013, eine Beta 2014 und den finalen Release Ende 2014. Damals ein klassischer Zyklus, wie man ihn von großen Spielen kannte. Doch schon bald war klar: Die Vision von Star Citizen war größer, komplexer und ambitionierter als gedacht.

Module wie der Hangar, Arena Commander und Star Marine gaben zwar spielbare Eindrücke, aber vom großen Ganzen war man weiter entfernt als je zuvor. Besonders 2016 mit dem Slogan „Answer the Call“ war die Enttäuschung groß – ein Release blieb aus.

Kritik und Mythen rund um CIG

Mit den verschobenen Terminen wuchs auch die Kritik. Viele sprachen offen von einem Scam, andere machten sich über den sogenannten Feature Creep lustig. Gemeint ist damit die ständige Erweiterung von Inhalten, die den Entwicklungszeitraum verlängert.

Zugleich etablierte sich das Meme, dass es für Star Citizen kein Release Date brauche, weil es nie „fertig“ werde. Doch Roberts betonte stets, dass das Projekt eine persistente Online-Welt sei – also ein Spiel, das nie in Stein gemeißelt, sondern immer im Wandel bleiben soll. Für Fans ist das ein Versprechen, für Kritiker nur eine Ausrede.

Die Phase ohne Termine

Ab 2016 verzichtete CIG bewusst darauf, Jahreszahlen zu nennen. Roadmaps wurden zwar veröffentlicht, doch sie enthielten nur Features, keine finalen Zeitrahmen. In einem Brief Ende 2020 machte Roberts klar: Qualität geht vor Zeitdruck. Ein ehrlicher Schritt, der aber auch viele Spieler ernüchterte.

Neue Hoffnung durch Squadron 42

Ein echter Wendepunkt folgte 2023: Squadron 42 sei „feature complete“. Auf der CitizenCon 2024 wurde erstmals wieder ein Zeitplan genannt – Release 2026. Kurz darauf bestätigte Roberts: Star Citizen 1.0 solle „einige Jahre später“ erscheinen. Damit deutete sich erstmals seit langem ein realistischer Zeitraum an: 2027 oder 2028.

Das Teasing 2025

Besonders brisant war ein Interview in der kanadischen Presse 2025. Roberts sprach davon, dass man den Squadron-42-Release so lege, dass er nicht mit GTA VI kollidiere. Für Star Citizen 1.0 nannte er offen den Zeitraum 2027–2028.

Das war kein offizielles Versprechen, aber ein klares Signal. Für viele in der Community war es das erste echte Star Citizen Release Date, das sich wie ein Fahrplan anfühlte – auch wenn es nur ein Teaser war.

Reaktionen aus der Community

Die Fans sind gespalten. Manche sehen darin endlich einen greifbaren Zeitrahmen, andere fürchten die nächste Enttäuschung. Denn Roberts’ Vergangenheit ist voll von gebrochenen Terminversprechen. Kritiker spotten weiterhin, dass Star Citizen niemals erscheinen werde.

Doch vielleicht liegt genau darin der Kern: Das Spiel soll nie klassisch „fertig“ sein, sondern eine ständig wachsende Welt bleiben.

Fazit: Hoffnung oder Illusion?

Chris Roberts hat kein fixes Star Citizen Release Date genannt, aber erstmals wieder einen klaren Zeitraum: Squadron 42 im Jahr 2026, Star Citizen 1.0 voraussichtlich 2027 oder 2028.

Ob dieser Plan Realität wird, bleibt offen. Sicher ist nur, dass die Community gespalten bleibt: zwischen Hoffnung und Skepsis, zwischen Vision und Enttäuschung. Die große Frage bleibt: Wird Roberts diesmal liefern?

🔥 Die beste Hardware für Star Citizen – meine Empfehlungen:

Schau dir auch das ausführliche Video dazu hier an mit noch mehr Infos:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Werde ein Citizen und erstelle deinen Account mit diesem Referral-Link.

Verwandte Inhalte zu Star Citizen:

weitere Star Citizen 4.1.1 News

Star Citizen im Wandel

Im Visier der Cheater

Item Recovery – Fortschritt?

Alle News zu Star Citizen