Star Citizen im Wandel – genau das beschreibt den aktuellen Stand des ambitionierten Weltraumprojekts. Die Entwickler von Cloud Imperium Games (CIG) haben im letzten Star Citizen Live wieder zahlreiche Themen angesprochen, die zeigen, wie sehr sich das Spiel weiterentwickelt. Von überarbeiteten Schiffen über technische Systeme bis hin zu neuen Gameplay-Features – die Richtung ist klar: Star Citizen verändert sich, und zwar tiefgreifend.

Die 600i und Origin: Luxus im Fokus

Ein Dauerbrenner der Community ist das Rework der 600i. Viele Spieler warten sehnsüchtig auf die überarbeitete Luxusyacht. Doch CIG stellt klar: Vorläufig bleibt alles beim Alten. Zwar liegt ein fertiges Konzept vor, doch für die nächsten 12 bis 18 Monate ist kein Rework eingeplant. Neue Schiffe haben Vorrang, weil sie frischen Content ins Spiel bringen.

Interessant bleibt dennoch: Das geplante Update sieht eine neue Innenaufteilung, medizinische Funktionen und eine verbesserte Cargo-Bay vor. Für Fans von Origin Jumpworks könnte das ein echtes Highlight werden. Dazu kommt die vage Aussicht auf ein neues Origin-Schiff im Jahr 2026 – ein Hoffnungsschimmer für all jene, die den Luxus-Hersteller vermissen.

Engineering: Technik mit Tiefgang

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Engineering-System. Laut CIG sind alle Schiffe bereits vorbereitet. Auch Single-Seater ohne physische Komponenten sollen das Gameplay über ihre MFDs nutzen können. Mehr als die Hälfte der Schiffe verfügt schon über vollständige „Physicalization“. Das Problem liegt also nicht an den Modellen, sondern am noch fehlenden Gameplay-System.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie komplex darf Engineering werden? Je detaillierter Energie, Schilde und Reparaturen verwaltet werden müssen, desto stärker steigt der Anspruch an die Spieler. Hier könnte sich zeigen, ob Star Citizen für alle Spielergruppen interessant bleibt – oder ob Einsteiger überfordert werden.

Modularität: Die Apollo als Vorreiter

Besonders spannend war die Ankündigung zur RSI Apollo. Beide Varianten – Triage und Medivac – sollen schon im September ins Spiel kommen und dabei volle Modularität bieten. Spieler erhalten sechs Module kostenlos, die verschiedene Med-Beds enthalten.

Ein bemerkenswerter Unterschied: Das System arbeitet mit einem umgekehrten Tier-Standard. Tier-1-Betten sind die hochwertigsten, während Tier-3 die Basis bildet. Das ist ungewöhnlich, zeigt aber, wie konsequent CIG frühere Designentscheidungen durchzieht.

Drohnen dagegen bleiben vorerst Zukunftsmusik. Geplant sind sie zwar, doch ihre Integration ist aktuell an das Base-Building gekoppelt.

Maßgeschneiderte Waffen: Segen oder Fluch?

Die Diskussion um „Bespoke Weaponry“ erhitzt die Gemüter. Schiffe wie Meteor und Wolf erhielten speziell angepasste Waffen, die nicht austauschbar sind. CIG begründet dies mit Balancing- und Designfragen.

Kritisch betrachtet führt das aber auch zu Einschränkungen. Spieler, die gerne individuelle Loadouts nutzen, fühlen sich beschnitten. Auf der anderen Seite verhindert es Übermacht-Szenarien und sorgt für visuelle Kohärenz. Ob sich diese Strategie langfristig durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Defensive Systeme: Schilde und Armor

Ein technisches Highlight betrifft die Schilde. Bisher waren viele kleine Schilde ineffizienter als ein großer. Das ändert sich mit dem Engineering-Update. Künftig können nur zwei Schilde gleichzeitig aktiv sein, während andere als Backup nachrücken. Das erhöht die Überlebensdauer im Gefecht und macht kleinere Generatoren konkurrenzfähig.

Auch Armor wird relevanter. Mit festen Schadensschwellen wird es nicht mehr möglich sein, Türen mit Faustschlägen aufzubrechen. Hier zeigt sich: Star Citizen im Wandel bedeutet auch, dass unrealistische Spielweisen verschwinden und mehr Glaubwürdigkeit Einzug hält.

Salvage und Backlog: Geduld gefragt

Beim Thema Salvage schließt CIG die Lücke zwischen Vulture und Reclaimer. Mittlere und große Schiffe sind geplant, um auch kleineren Gruppen passende Optionen zu bieten. Sogar ein RSI-Einsteigermodell soll intern schon getestet worden sein.

Gleichzeitig bleibt der Backlog bestehen: Banu Merchantman, Endeavour oder Nautilus stehen hinten an. Erst wenn fundamentale Systeme wie Cargo Refactor oder Maelstrom fertig sind, lohnt sich ihre Umsetzung. Das ist konsequent, aber für Fans dieser Großprojekte auch ernüchternd.

Concept Sales und neue Strategie

Früher war es üblich, neue Ideen sofort als Concept Sale anzubieten. Heute ist das anders. CIG betont, dass Schiffe nur dann verkauft werden, wenn sie klar im Gameplay verankert sind. Concept Sales sind damit Vergangenheit. Das wirkt seriöser, nimmt aber auch etwas von der früheren Aufregung und Spekulation.

Fazit: Der Weg bleibt spannend

Das aktuelle Star Citizen Live hat gezeigt: Star Citizen im Wandel ist mehr als nur ein Schlagwort. Es beschreibt eine Entwicklung, die tief in die Systeme greift – von Technik über Balancing bis hin zu strategischen Entscheidungen.

Die positiven Seiten: Modularität, realistischere Schilde und mehr Gameplay-Optionen. Die kritischen Fragen: Wird das System zu komplex? Fehlt ohne Concept Sales die emotionale Bindung? Und wie lange müssen wir noch auf Großprojekte warten?

Eines ist sicher: Star Citizen bleibt ein Spiel, das sich ständig verändert. Genau darin liegt seine Faszination – aber auch die Herausforderung für Entwickler und Community.

