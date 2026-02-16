Star Citizen Free Fly Februar 2026: Kostenlos spielen + Referral-Bonus (HoverQuad)

Star Citizen kostenlos testen: Coramor Free Fly startet – plus Referral-Bonus mit HoverQuad & „Red Alert“-Rüstung

Star Citizen öffnet im Februar wieder seine Tore – und das gleich doppelt interessant: Beim Coramor Free Fly könnt ihr das MMO-Sci-Fi-Projekt kostenlos ausprobieren, während parallel ein Referral-Bonus läuft, der Neueinsteiger mit Extras belohnt.

Coramor Free Fly: Star Citizen gratis spielen (12.–23. Februar 2026)

Der aktuelle Free-Fly-Zeitraum läuft vom 12. Februar bis 23. Februar 2026. In dieser Zeit könnt ihr den Client laden, euch ein Konto erstellen und direkt ins Verse springen – ohne Kaufpflicht.

Was sich für Einsteiger in der Praxis lohnt:

erste Missionen fliegen und Gameplay testen

Dogfights und PvE erleben

Gameplay-Loops anspielen (z. B. auch Salvage)

Performance & Technikcheck auf dem eigenen System machen

Referral-Bonus parallel zum Free Fly (11.–23. Februar 2026, 20:00 UTC)

Zusätzlich läuft im Rahmen von Coramor ein Referral-Bonus vom 11. Februar bis 23. Februar 2026 (20:00 UTC). Wichtig: Der Bonus greift nur, wenn ihr nach dem Anlegen des Accounts mindestens ein Starter Pack ab 40 USD kauft (Free Fly allein reicht dafür nicht).

Neue Spieler erhalten bei Kauf (ab 40 USD):

50.000 UEC Startguthaben (Referral-Bonus)

Startguthaben (Referral-Bonus) Greycat Aril „Red Alert“ Armor Set (Event-Reward)

Für den Werbenden (Referral-Geber) gibt’s:

Consolidated Outland HoverQuad inklusive „Lovestruck“-Paint

So nutzt ihr den Referral-Bonus korrekt (damit nichts schiefgeht)

Referral-Code bei der Registrierung eintragen (empfohlen).

eintragen (empfohlen). Falls vergessen: nachträglich innerhalb von 24 Stunden möglich.

möglich. Danach: Starter Pack ab 40 USD kaufen, um die Promo-Rewards auszulösen.

Direktlink zur Registrierung (Referral-Code automatisch gesetzt)

Hier könnt ihr Star Citizen kostenlos testen – und falls ihr danach ein Starter Pack holt, ist der Bonus korrekt hinterlegt:

Referral-Code (manuell): STAR-4VNQ-QP4C

Warum sich Free Fly gerade jetzt lohnt

Free Fly ist jedes Mal der beste Reality-Check: Wie läuft’s auf eurem PC? Wie fühlt sich das aktuelle Gameplay an? Und ob ihr wirklich ein Starter Pack wollt, könnt ihr nach ein paar Abenden im Verse deutlich besser einschätzen als nach Trailern oder Streams.

Fly Safe!

