Neuheiten und Nachdrucke im Januar 2026 bei altraverse

Der Januar 2026 bei altraverse leitet ebenfalls mit Neuheiten und Nachdrucke das neue Jahr ein. Zum Beispiel mit dem Start von Der Fluch des Kyogane-Clans von Anju Hino.
Dezember 2025 bei altraverse im Handel
- A Returner’s Magic Should Be Special, Band 07 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Dahlia lässt den Kopf nicht hängen, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Der Fluch des Kyogane-Clans, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 28 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 07 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt, Band 08 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein verflucht heißer Ehemann, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Overgeared, Band 07 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Prinz Freya, Band 13 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- re Cervin, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Schnee & Tinte, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Shangri-La Frontier, Band 22 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Silence, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Sketch – Jedes Bild von dir, Band 04 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- The Dungeon of Black Company, Band 13 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Unholy Blood – Die Rache der Vampirin, Band 03 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Virgin Road – Die Henkerin und ihre Art zu leben Light Novel, Band 10 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
Ab dem 19. Januar als E-Book
- A Returner’s Magic Should Be Special, Band 07 – € (D) 7,99
- Dahlia lässt den Kopf nicht hängen, Band 08 – € (D) 3,99
- Dangerous Convenience Store, Band 01-03 – € (D) 7,99
- Der Fluch des Kyogane-Clans, Band 01 – € (D) 3,99
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 09 – € (D) 3,99
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 28 – € (D) 3,99
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 07 – € (D) 3,99
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?!, Band 04 – € (D) 3,99
- Mein neues Leben als Hexe in einer fremden Welt, Band 08 – € (D) 3,99
- Mein Ritter ist kein Engel, Band 04 – € (D) 3,99
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 06 – € (D) 6,99
- Prinz Freya, Band 13 – € (D) 3,99
- Schnee und Tinte, Band 01 – € (D) 3,99
- Shangri-La Frontier, Band 22 – € (D) 3,99
- Silence, Band 02 – € (D) 5,99
- The Dungeon of Black Company, Band 13 – € (D) 5,99
> Liste vom Dezember 2026.
Die Nachdrucke
- [Mein*Star], Band 08 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Athanasia – Plötzlich Prinzessin, Band 04 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 01-02, Band 04 und Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Einfach Japanisch, Einzelband – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Ein Zeichen der Zuneigung, Band 03 und Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Fullmetal Alchemist Ultra, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- GACHIAKUTA, Band 01, Band 05 und Band 07-14 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 03 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Made in Abyss, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Raeliana – Warum sie die Verlobte des Dukes wurde, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Solo Leveling, Band 03, Band 09-10 und Band 13-14 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Vivi – Das Häschen und der große böse Leopard, Band 04 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
Durch Verzögerung verschoben auf
Februar 2026:
- GACHIAKUTA, Band 15 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Band 15 mit Schuber – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Let’s Cast Off, Band 06 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40 – Abschlussband!
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90 – Abschlussband!
- Morgana & Oz, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90