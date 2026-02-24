LotusLoot – MtG Mystery Box im Test

Bereits im Januar haben wir kurz über LotusLoot in unserem German Card Fest Beitrag berichtet. Ein Anbieter für Magic: The Gathering Mystery Boxen. Dominik von LL hat uns freundlicherweise eine solche Box zum Testen bereitgestellt. Ob es sich lohnt, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist und was darin steckt, das erfahrt ihr hier.

LotusLoot Preise und Abo

Schon in den 2010er Jahren gab es die ersten Mystery Boxen für Nerds und Geeks. Der Bigplayer versandte aus den Staaten nach überall auf der Welt und Deutschland zog nach. Leider lockte dies auch Verkäufer an, welche schäbigen Inhalt für viel Geld anboten, weshalb nach und nach Mystery Boxen einen schlechten Ruf bekamen. Deswegen stellte ich mir die Frage, was die Überraschungsbox von LotusLoot ein Gamechanger ist.

Es gibt zunächst den einmaligen Kauf einer solchen Box zum Kennenlernen und drei Abomodelle. Selbstverständlich wird die Box günstiger, je länger man am Ball bleibt, oder an der Kiste in dem Fall. Ich nehme für den Preis-Leistungs-Check die Kosten für den einmaligen Kauf. Die Überraschungsbox für einen Monat kostet 49,99€ und bei der Bestellung von 12 Monaten kostet sie 44,99€ und ihr erhaltet sogar einen Bonusmonat. Nebenbei gibt es noch eine personalisierte LotusLoot Geschenkbox, welche für 59,99€ erworben werden kann. Ideal, um Freunden und Familie eine Freude zu machen. Die Boxen finden ihren Weg zum Käufer immer zur Monatsmitte.

Außerdem, bevor wir zum Inhalt kommen, sprechen wir noch über einen anderen Service. Es ist nämlich möglich, eigene Karten über deren Seite zu verkaufen. Das geht einmal über Kommission, bei der LL einen Teil vom erzielten Verkaufserlös abbekommt oder Sofortverkauf. Bei letzterem erhaltet ihr ein unverbindliches Angebot. Kein Aufwand, Zeit sparen, Karten loswerden, andere machen lassen. In jenem Fall werden die Karten an die Anschrift von LotusLoot versandt.

Über den Inhalt

Diese Überraschungsbox enthält:

Einen original verpackten Magic: the Gathering Booster

Eine hochwertige Einzelkarte im Toploader und Sleeve

Draftloot Booster – Selbsterstellte Booster von Lotusloot

Nützliches Zubehör für den Spielbetrieb

Fanartikel aus dem MtG Universum

Schönes Geschenkpapier mit dem Logo

Die Überraschungskiste sieht in ihrem schönen Mattschwarz hochwertig aus und hat einen Magnetverschluss zum Öffnen und Schließen. In meiner habe ich zunächst eine wunderschöne Matte mit den Magic Farben entnommen, wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist. Die Spielmatte hat eine handelsübliche Größe von 60 cm in der Breite. Besonders überrascht hat mich die Uhr. Für mein Handgelenk ist diese jedoch etwas zu groß. Zumindest ist sie sofort funktionstüchtig und das Armband mit dem MtG Muster gefällt mir sehr. Ich könnte mir dies an einer anderen Uhr gut vorstellen. Natürlich hätte auch an anderer Stelle ein T-Shirt mich erwarten können.

Den Theme-Booster von Guilds of Ravnica auszupacken fand ich sehr spannend. Das Set hatte ich leider verpasst, da ich für ein paar Jahre eine Magic Pause eingelegt hatte. Ein großer Hit war jetzt nicht dabei, aber der Stapel Karten reicht fast aus, um direkt ein Deck daraus zu bauen. Es fehlen nur die Länder. Dafür hatte ich einen echten Treffer gelandet bei der begehrten Einzelkarte im Toploader. Da war doch direkt ein Fetch Land drinnen. Wenn man den Wert dieser Karte beachtet, plus die Spiel-Matte und die Uhr sind wir schon wieder fast auf 0 raus und wir haben noch etwas vor uns.

Zubehör und Draft Runden

Als nützliches Zubehör haben wir ein kleines Kästchen mit Loyalty Counter- Chips. Für Spieler, die Planeswalker regelmäßig in ihren Formaten verwenden ist das ein Must-Have! Des Weiteren besteht die Überraschungsbox aus sechs Draftloot-Boostern. Der Händler selbst ist für die Zusammenstellung der hauseigenen Mystery-Booster verantwortlich und beschreibt diese als Draft-Booster für Limited-Formate. Dies halte ich mit sechs Päckchen allerdings für schwierig, da für 2 Spieler je 3 Booster die Farben viel zu durchgemischt sind. Für einen tauglichen Draft sind mindestens vier Spieler vonnöten, also zwei Personen, welche die Überraschungsbox von LotusLoot erworben haben. Dennoch sind für den Eigenbedarf nützliche Karten enthalten, wie beispielsweise zum Bau eines Commander oder Pioneer Decks.

Das solltet ihr noch wissen

Für gewöhnlich haben die Mystery Boxen bei anderen Anbietern ein bestimmtes Thema pro Monat oder eben den bestimmten Inhalt. Da ich eine Playmat hatte, habe ich mich bei LotusLoot erkundigt, ob das Muster bei allen Abonnenten gleich sind. Als Antwort habe ich erhalten, dass nicht einmal der Inhalt innerhalb des Monats derselbe sein muss. Es kommt zum einen auf den Lagerbestand an und auf die Länge, die ein Kunde schon dabei ist. Das Produkt wird dahingehend angepasst, dass der Abonnent nicht zweimal den gleichen Artikel bekommt. Das oberste Gebot ist immer, dass der Inhalt jeder Box objektiv gleichwertig ist. Der Inhalt lässt sich auch einfach errechnen. Eine Matte kostet im Schnitt 18 Euro, dazu Zubehör für einen Zehner, die Uhr für 20 Euro, die Draft-Booster für je 4,90 und das ist noch nicht alles gewesen. Es ist definitiv kein Minusgeschäft.

> Beitrag zum German Card Fest 2026.

Fazit zum LotusLoot Paket

Ich bin positiv überrascht, also hat die Box ihren Zweck auch erfüllt. Für 50 Euro könnt ihr euch zwar alternativ gezielt Magic: the Gathering Einzelkarten kaufen, habt dann aber nicht das schöne Gefühl des Überraschungseffekts und Auspackens. Zumal bei dieser „Chest“ genau das Franchise drinnen ist, was ihr möchtet und am Ende nicht enttäuscht seid wegen irgendeiner x-ten Funko Pop Figur, mit der ihr nichts anfangen könnt. Außerdem bietet das Paket von LotusLoot MtG Zubehör, welches ihr sicherlich benötigt und es nicht einmal wusstet. Eventuell war es euch nicht einmal klar, dass es dieses bestimmte Item überhaupt gibt.

Bei der zugesendeten Mystery Box, kann ich bei keinem Gegenstand sagen, dass es mies oder schrottig ist. Wenn es der EK erlaubt, könnte man maximal vielleicht noch 3 LotusLoot-Booster mehr hineinpacken, für einen Draft zu dritt oder am Preis noch ein wenig Schrauben bei der Einzelbestellung. Das Angebot ist jedoch in jedem Fall ein absoluter Win. Im Übrigen ist die Verpackung selbst sehr hochwertig und es bietet sich an, die Kartensammlung darin zu verstauen. Hier geht es zum Bestellen.

Zum Zeitpunkt des Berichtes gab es noch kein YouTube Video. Ebenfalls befinden sich die Social Media Plattformen noch im Aufbau.