Das German Card Fest 2026 – JK-Entertainment

Am vergangenen Wochenende fand das erste German Card Fest statt. JK-Entertainment hat dieses in Gießen vom 10. bis 11. Januar 2026 veranstaltet. Rahmenprogramm waren Turniere in Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon und Lorcana, sowie eine Händler- und Service Ausstellung für Sammelkarten und Fanartikel.

German Card Fest 2026

Die Turniere wurden auf beide Tage aufgeteilt. Die Event Schedule dazu gab es vorab zum Nachlesen bei JK-Events auf der Hauptseite. Zwischen 10 und 11 Uhr gingen die meisten Turniere los. Dazu zählen Riftbound, Lorcana Core Constructed, MtG Sealed RCQ, Yu-Gi-Oh! German Open 2026 und einige mehr. Dass die Turniere direkt mit der Messeeröffnung begonnen haben, lag sicher daran, dass diese nur bis in den frühen Abend ging. Damit haben auch die Teilnehmer nach dem Wettbewerb die Chance bekommen, sich bei den Händlern umzuschauen.

Für die erste Veranstaltung in dieser Größe war sie geplant, als gäbe es schon Jahre Erfahrung. Die Gesamtfläche betrug eine komplette Halle der Hessenhalle. Rund 7.000 m², laut Veranstalter. Gefühlt gab es mehr Tische und Personal, die die Wettkämpfe begleitet haben, als Besucher. Da ich kein Teilnehmer war, kann ich nichts zur Anmeldung und Zuteilung der Gegenspieler sagen. Ich hoffe, dass jeder seinen Herausforderer gefunden hat und alles reibungslos verlief. Selbstverständlich gab es Preise für die Erfolgreichsten der jeweiligen Austragungen.

Händler und Services

Neben dem eigenen Stand in der Mitte der Halle von JK-Entertainment, kamen noch weitere Händler aus Deutschland angereist, die das Sammelkartenherz höher schlagen lassen. Ganz groß im Fokus stehen ja nun seit ein paar Jahren Gradings und davon gab es auch ohne Ende. Es waren bewertete Karten darunter im oberen Hundert bis Tausend Euro Bereich. Dominiert hat hier definitiv Pokémon, was aber abzusehen ist, da Pokémon eher nur gesammelt wird von den Käufern und MtG bespielt.

Wo wir schon bei dem Thema Grading sind. Ein Grading Service aus Deutschland war ebenfalls auf der Messe vertreten. AOG Absolute Objective Grading. Die zwei sympathischen Herren vom Stand haben mir direkt etwas zu deren Leistung und Preise erzählt. Gezeigt wurde das Material, welches sie zum Einschweißen und die Verarbeitung der Karte verwenden und dass sie verschiedene Halterungen im Inneren haben, um ein Verrutschen oder Beschädigung zu verhindern. Dies liegt an den verschiedenen Maßeinheiten der Karten, wie zum Beispiel Pokémon und Yu-Gi-Oh!

Außerdem bekamen Besucher des Standes, wenn gewünscht, auch eine professionelle Voreinschätzung zu eins oder zwei Karten, ob die sich lohnen einzusenden und welches Ergebnis einen erwarten könnte. Ins Auge fallen da Kantenerhebungen, die Zentrierung und Risse im Artwork. In der Datenbank von AOG ist dies nachzulesen und die eingesendete und geprüfte Karte wird dort sogar hinterlegt. Ein Benutzerkonto ist erforderlich. Im Übrigen gab es noch einen Messe-Rabatt, wenn die Karte vor Ort abgegeben wurde. Damit spart man sich auch die Versandkosten nach Nürnberg.

Mystery Boxen für Magic Fans

Kennt ihr noch die Zeit, als Lootchest Mystery Boxen voll im Trend waren? Das gibt es wieder für Magic: The Gathering. Lotusloot bietet Mystery Boxen extra für dieses Franchise an! Jede Box enthält verschiedene Überraschungs-Booster, Zubehör und eine exklusive Sammelkarte im Toploader. Die Pakete gehen monatlich an die Abonnenten. Es gibt die Box für einen einmaligen Monat für 49,99 Euro oder drei, sechs und zwölf + eins gratis – Monate. Der Preis sinkt natürlich mit der ausgewählten Laufzeit. Im Beispielbild sind die geheimen Booster zu sehen mit Spielmatte und vieles mehr. Das ganze schön verpackt im Lotusloot Geschenkpapier.

Neues strategisches Kartenspiel

Außerdem durfte ich auf dem German Card Fest 2026 ein neues Kartenspiel kennenlernen. Die Rede ist von Bluthelden. Vorort lud man mich zu einer Partie ein, um mir das Spiel näherzubringen. Meiner Einschätzung nach ist es eine Kombination aus Magic, Gwent und Path of Exile. Zum einen haben wir verschiedene Zonen in denen sich die Beschwörungen gegenüberstehen. Dann haben wir auch Verbindungen zwischen Charakter und Quellen, die diesen stärker machen. Energiequellen können sogar im Level aufsteigen.

Eine Runde beginnt damit, dass beide Spieler gleichzeitig ziehen. Wer die höchste Initiative hat, darf seinen Zug zuerst ausspielen. Ziel des Spieles ist es, die Lebenspunkte des Herrschers vom Gegner auf 0 zu bringen. Dieser hat ebenfalls Fähigkeiten und könnte man als Commander ansehen, nur eben, dass er die ganze Zeit auf dem Spielfeld liegt. Es gibt verschiedene Fraktionen und der Herrscher bestimmt, welche ins Deck gemischt werden dürfen. Wenn Farben z.B. befreundet sind, haben die Beschwörungen normale Kosten. Sind welche nicht gut auf sich zu sprechen, könnt ihr diese zwar mit benutzen, kosten aber dann +1/+2 Energie mehr. Zuletzt gibt es Farben, welche so verfeindet sind, dass es nicht erlaubt ist, diese zu mischen. Das Spiel hat ein paar echt coole Ideen und ich freue mich auf mehr. Bluthelden ist bereits erhältlich!

Fazit zum German Card Fest

Zum Schluss sei gesagt, dass ich auf der Messe viel Spaß hatte. Ich habe neue Kontakte knüpfen können und mit anderen an unbenutzten Tischen MtG gespielt. Es gab viel Interessantes zu sehen und eine Menge Platz zum Laufen und Ausbreiten. Essensstände gab es ebenfalls und abseits der offenliegenden Karten. Vielleicht war es Zufall oder hier hat man berücksichtigt Pommes und Mayo Flecken auf den Gradings zu verhindern. Es gibt nur eine Sache, die ich mir für das German Card Fest 2027 wünsche. Nächstes Jahr zu einer wärmeren Zeit ohne Glatteis. Vom Bahnhof bis zur Hessenhalle sind es über Tausend Stufen, die ich nicht fallen möchte.