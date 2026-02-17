Dan Da Dan Staffel 2 – Neuerscheinungen bei polyband

Bei polyband gibt es demnächst Neues an der Anime Front. Dan Da Dan – Staffel 2, Vol. 1 kommt in einer schönen Schuber-Box für die noch folgenden Volumes und Buttons. Des Weiteren erwartet uns noch Shin Chan digital remastered in der Volume 11!

Dan Da Dan Box mit putzigen Extras

Staffel 2, Vol. 1 kommt mit niedlichem Kätzchen Button-Set und Sammelklappbox für alle noch folgenden Volumes daher. Auf der Disk sind die Episoden 1 – 4 enthalten.

Handlung: „In der zweiten Staffel wird das Chaos rund um Momo und Okarun noch persönlicher und gefährlicher. Ein Hilferuf von Momos Kindheitsfreund Jiji führt das Team in ein abgelegenes, verfluchtes Dorf. Der harmlose Ausflug aufs Land wird schnell zum Alptraum, als die drei gegen die unheimliche Kito-Familie kämpfen, sich mit einem Schlangengott anlegen und mitansehen müssen, wie Jiji vom rachsüchtigen Geist „Böser Blick“ besessen wird …“

FSK: 16

Laufzeit: 4x 24 Minuten.

Sprache: Deutsch und Japanisch

Untertitel: Deutsch

Bildformat: 16×9 anamorph (1,78:1)

Verpackung: Digipak in Klappbox

Verkaufsdatum: 24.04.2026

Shin Chan Volume 11 kommt als normale Softbox ohne Extras daher. Dafür mit vielen Folgen und jeder menge Spaß!

Über: „Shin chan ist ein 5-jähriger Junge, der die Erwachsenen, insbesondere seine Eltern durch seine vorlaute Art in den Wahnsinn treibt. Zusammen mit seinen Freunden erlebt er die verrücktesten Dinge. Mit seinem unkonventionellen Verhalten und seinen offenherzigen Witzen sorgt Shin chan für viele Lacher in diesem Anime, der auch außerhalb von Japan bereits sehr beliebt ist.“

Kleiner Einblick in die Folgenliste: Racker am Ruder!, Dumm gelaufen, Max!, Das Monster-Nudel-Menü, Doofe tragen keine Karos, Männer sind alle Verbrecher…, Au, Backe!, Spiel und Spaß mit Mausi und einige mehr.

FSK: 12

Laufzeit: 18x 7 Minuten

Sprache: Deutsch

Bildformat: 4×3 (1.33:1)

Verpackung: Softbox

Verkaufsdatum: 24.04.2026

Der Trailer zur ersten Staffel Dan Da Dan.