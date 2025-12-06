Neuheiten und Nachdrucke im Dezember 2025 bei altraverse

Mit dem Dezember 2025 bei altraverse schauen wir ein letztes Mal auf die Neuheiten und Nachdrucke, bevor der dickliche Mann mit dem Rauschebart die Geschenke bringt.
Dezember 2025 bei altraverse im Handel
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt – Zero, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Astelle und der geheime Sohn des Kaisers, Band 04 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Charon 78, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 04 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 07 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Der Wolf & die Streunerin, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Die Kinder der Shiunji-Familie, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Elden Ring – Der Weg zum Erdenbaum, Band 09 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- Final Fantasy – Chroniken des Lichts, Band 02 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Flashlight – Unser K-Pop-Lovesong, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- GALAXIAS, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Herr Lehrer, wir werden die Welt zerstören!, Band 07 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Kakegurui – Das Leben ist ein Spiel, Band 19 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Lust auf ein Date?, Band 14 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 24 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 06 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 01 – € (D) 6,00 | € (A) 6,20
- Payback – Ich will dich vernichten, Band 04 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Collectors Edition, Band 08 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- The Boxer, Band 10 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 13 – € (D) 7,00| € (A) 7,20
- Verliebt in meinen ersten Kuss, Band 03 – € (D) 7,00| € (A) 7,20
- Vivi – Das Häschen und der große böse Leopard, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Wet Sand, Band 05 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Ab dem 15. Dezember als E-Book
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 07 – € (D) 5,99
- Der Wolf & die Streunerin, Band 02 – € (D) 3,99
- Flashlight – Unser K-Pop-Lovesong, Band 01 – € (D) 5,99
- Herr Lehrer, wir werden die Welt zerstören!, Band 07- € (D) 3,99
- Kakegurui – Das Leben ist ein Spiel, Band 19 – € (D) 3,99
- Level up with the Gods, Band 03 – € (D) 7,99
- Lieb mich, ich bin die Böse!, Band 05 – € (D) 3,99
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 24 – € (D) 3,99
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 3,99
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 06 – € (D) 3,99
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 08 – € (D) 7,99
- Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 13 – € (D) 3,99
- Verliebt in meinen ersten Kuss, Band 03 – € (D) 3,99
Die Nachdrucke
- [Mein*Star], Band 02-04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Athanasia – Plötzlich Prinzessin, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01-02, Band 07-11 und Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Fullmetal Alchemist Ultra, Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Genshin Impact: Das offizielle Kochbuch – Kulinarische Reisen durch Teyvat, Einzelband – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Meine ganz besondere Hochzeit, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Silent Witch, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Solo Leveling, Band 12 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Durch Verzögerung verschoben auf
Januar 2026:
- Cold – Die Kreatur Ultra, Band 01 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Colette beschließt zu sterben, Band 20 – € (D) 7,00| € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Band 20 mit Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht Light Novel, Band 20 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Juvelian – Vater, ich will diese Ehe nicht!, Band 08 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40 – Abschlussband!
- Band 08 mit Schuber – € (D) 22,00 | € (A) 22,60 – Abschlussband!
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
Februar 2026:
- Das Geheimnis von Scarecrow Ultra, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die Braut mit dem Dämonenfluch, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Collectors Edition, Band 05 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 29 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Edition, Band 29 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 11- € (D) 8,00 | € (A) 8,20