Developer Direct 2026 in der Zusammenfassung

Am gestrigen Abend fand die Developer Direct 2026 und enthüllte einige neue Spiele. Eine Zusammenfassung des Streames haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst. Den vollständigen Beitrag und weitere Details, sowie Interviews findet ihr auch bei Xbox Wire.

Developer Direct 2026 Zusammenfassung

Die gezeigten Games aus der Developer Direct sind direkt zum Release mit Game Pass Ultimate verfügbar. Sie unterstützen sogar Xbox Play Anywhere:

Forza Horizon 6 kommt am 19. Mai auf den Markt und bringt die Reihe zum ersten Mal nach Japan. Playground Games hat die ersten Gameplay-Aufnahmen vorgestellt, die die bisher größte und dichteste Karte aller Horizon-Spiele sowie neue Features zeigen. Darüber hinaus wurden die Cover-Autos vorgestellt. Dazu gehört der 2025 GR GT Prototype und der 2025 Toyota Land Cruiser. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Ein Interview mit Playground Games findet ihr auf Xbox Wire DACH .

Fable stellt einen Neuanfang für die legendäre Fable-Reihe und eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 dar. Gestern hat Playground Games die Veröffentlichung für Herbst 2026 bestätigt und einen detaillierten Einblick gegeben. Beispielsweise wie Albion und das Leben seiner Helden für eine neue Generation von RPG-Fans neu interpretiert.

Kiln ist ein Online-Multiplayer-Kampfspiel von Double Fine und wurde angekündigt für Frühjahr 2026. Die Spieler können (im wahrsten Sinne des Wortes) ihr Schicksal im Kampf selbst gestalten, indem sie Keramikrüstungen mit verschiedenen Kampffähigkeiten herstellen. Ihr könnt das Spiel jetzt auf eure Wunschliste setzen, und euch, falls ihr an einem Vorabzugang interessiert seid, für die kommende Closed Beta anmelden.

Beast of Reincarnation, ein „Ein-Personen-Ein-Hund-Action-RPG", das im postapokalyptischen Japan spielt, kommt im Sommer 2026 raus. Game Freak hat mehr über ihr erstes AAA-Spiel außerhalb der Pokémon-Reihe erzählt, darunter ein einzigartiges Kampfsystem, das rasante Action-Angriffe mit taktischer Komplexität verbindet.

Die gestrige Developer Direct 2026 hat nur einen kleinen Teil von dem gezeigt, was Xbox für 2026 geplant hat. Mit neuen Teilen beliebter Franchises wie Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved bis hin zu neuen Welten von anderen Xbox-Studios und Partnern könnt ihr euch auf ein Jahr freuen, das dem 25-jährigen Jubiläum würdig ist.

