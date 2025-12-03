Whale TV bietet ab sofort Crunchyroll

Whale TV hat die Aufnahme von Crunchyroll auf Whale TV-fähigen Smart-TVs bekannt gegeben. Mit über 17 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit bietet Crunchyroll die größte speziell auf Anime ausgerichtete Bibliothek. Darunter zu finden sind Erfolgsserien wie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, SPY x FAMILY, One Piece und Attack on Titan. Dank der Partnerschaft mit Crunchyroll bringt das Unternehmen Fans jetzt noch näher an ihre Lieblings-Animes zu Hause, unterwegs und überall dazwischen.

Whale TV Kooperation mit Crunchyroll

„Anime ist ein weltweit rasant wachsendes Unterhaltungssegment, das sich von einer Nischenkategorie zu einem Mainstream-Phänomen entwickelt. Mit der Bereitstellung von Crunchyroll auf Whale TV bieten wir Fans eine weitere großartige Möglichkeit, ihre Lieblingsgeschichten auf dem größten Bildschirm zu Hause zu genießen.“ – Lucas Huang, VP Content Distribution bei Whale TV.

Die Hinzunahme von Crunchyroll ergänzt das wachsende Angebot des Anbieters und bietet Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu einer Vielzahl von Medien und Genres. Von actiongeladenen Abenteuern und Fantasy-Epen bis hin zu Slice-of-Life-Dramen und romantischen Komödien. Mit dieser Partnerschaft setzt das Unternehmen seine Mission fort, dem Publikum über sein benutzerfreundliches Betriebssystem die spannendsten Unterhaltungserlebnisse weltweit zur Verfügung zu stellen.

Nutzerinnen und Nutzer des Services können nun Crunchyroll von dessen App Store zu ihrem Startbildschirm hinzufügen. Neue Mitglieder können sich für ein kostenloses Probeabo anmelden. Bestehende Crunchyroll-Abonnentinnen und Abonnenten können sich in ihre Accounts einloggen, um endloses Anime-Streaming auf dessen Smart-TVs zu genießen.