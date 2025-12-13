Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter – Comic Review

Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter Inhaltsangabe: „Als Nightwing wacht Dick Grayson über seine Stadt Blüdhaven. Doch brutale Gangs wollen ein neues Zeitalter des Verbrechens einläuten! Als die Bewohner von Blüdhaven mit Bombenanschlägen terrorisiert werden, hat die Rüstungsunternehmerin Olivia Pearce eine einfache, aber recht fragwürdige Lösung parat: Die korrupte Polizei soll mit Hightech-Waffen ausgerüstet werden …“

Autor: Dan Watters

Zeichner: Dexter Soy

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (04.11.2025)

Preis: 20,00 Euro

Ausstattung: Rückblick, Cover Galerie, Das Kreativ-Team

Über Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter

Der fünfte Band enthält die Ausgaben Nightwing 119 bis 124 und läutet eine neue Handlung ein. Veröffentlicht wurden die Hefte zwischen Dezember 2024 und Mai 2025. Diesmal bekommen wir anstelle des großartigen Tom Taylor einen neuen Autor für die neuen Abenteuer von Dick Grayson. Nun übernimmt der Brite Dan Watters das kreative Schreiben, welcher bekannt ist für seine Geschichten über das Sandman-Universum in den Serien Lucifer und House of Whispers. An seiner Seite steht der Zeichner Dexter Soy, dem Leser von Red Hood und die Outlaws, Mortal Kombat X und Suicide Squad bekannt sein dürften, um nur ein paar seiner Tätigkeiten zu nennen.

Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter läutet eine neue Ära ein. Eigentlich haben die Bosse, der noch bestehenden Gangs sich getroffen, um Gebiete und Bereiche zu verteilen, damit endlich Frieden zwischen ihnen herrscht. Doch plötzlich geht eine Bombe hoch, die keiner überlebt und das Chaos in der Stadt bricht aus. Um dies einzudämmen, stellt eine Rüstungsunternehmerin namens Olivia Pearce Hightech-Waffen der Polizei und der Bürgermeisterin von Blüdhaven zur Verfügung.

Jedoch scheint jemand anderes hinter den Bombenanschlägen zu stecken, um gezielt die Stimmung und die Gangs aufzuheizen. Hinter den, von der Polizei gejagten Teddys, stecken zum Beispiel noch Kinder. Vor der Polizei und den neuen Waffen haben sogar die Gangs Angst. Nightwing steht nun zwischen den Fronten und muss zudem noch herausfinden, wer diese neue Olivia Pearce ist. Seine Ermittlungen führen ihn zu alten Orten und Bekannten aus seiner Zeit als Robin neben Batman.

Ein neues Abenteuer mit neuem Kreativteam und neuen Gefahren für unseren Helden aus Blüdhaven. Der Zirkus ruft!

Eindruck

Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter ist der Anfang der Dan Watters Saga. Das Band kommt im Format 17X26 daher und das Cover ist schlicht gehalten, mit einer kleinen Widmung des Zeichners. Mit seinem Übergang der Blautöne zwischen weiß und schwarz ist es doch schön anzusehen. Dexter Soy, der Zeichner, wird von Veronica Gandini mit der Farbe unterstützt. Es ist erstaunlich, was Farbe bewirken kann, wenn sie der Umgebung und dem Protagonisten angepasst ist. In den Nightwing Abschnitten ist alles sehr viel dunkler und blau, während am Morgen der Tag in kräftigen gelb und orange erstrahlt und Dick Grayson oberkörperfrei telefoniert. Das neue Team arbeitet mit vielen großen Panels. Meistens, um einen Eindruck von der gesamten Umgebung des Geheimquartiers zu bekommen oder ein schön in Szene gesetzter Fußtritt von Nightwing.

Es könnte so friedlich sein in Blüdhaven, wenn da nicht Bombenanschläge in der ganzen Stadt wären. Die Polizei begibt sich nun mit hochmodernen Waffen auf Verbrecherjagd, die mit ihrer Ausrüstung unterlegen sind. Nightwing kennt den eigentlichen Strippenzieher der Bomben, doch dafür fehlen ihm die Beweise, ohne seine Identität zu verraten. Hier tobt der Krieg von allen Seiten, egal ob sprichwörtlich oder politisch. Dass Olivia Pearce überhaupt ihre Waffen unter die Polizei bringen konnte, liegt nur an der Unterstützung der Bürgermeisterin Melinda Grayson-Lin, die dem Druck der Bürger nachkommen möchte. Schließlich steht auch schon eine neue Wahl an. Nightwing hat also alle Hände voll zu tun, wo man sich schon fragt, woher er sich die Zeit nimmt für seine Freundin Oracle und Schlaf.

Fazit

Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter bietet eine spannende neue Geschichte, welche Blüdhaven zum Schauplatz eines Krieges macht. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass es vom Stil Abweichungen gibt, nach dem Kreativteam wechsel. Nightwing sieht für mich immer noch aus, wie der gute alte Nightwing. Damit möchte ich die Arbeit auch nicht abwerten oder als Kopie abstempeln, sondern loben für den guten Job, den Watters und Soy erledigt haben. Tatsächlich gibt es ein Kritikpunkt, dem man dem Original gar nicht vorwerfen kann, sondern der deutschen Übersetzung. Einige und ich meine wirklich einige Sätze haben gravierende Grammatikfehler, was dazu führt, dass teilweise der Dialog nicht zu verstehen ist. Das „was“ in „war“ umdenken geht ja noch, aber manchmal habe ich an meiner Lesefähigkeit gezweifelt, bis mir klar wurde, dass es wirklich Fehler sind.

Nightwing Band 5 – Die Show geht weiter vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 20,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Panini, Dan Watters, Dexter Soy