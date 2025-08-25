Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall – Comic Review

Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall Inhaltsangabe: „Dick Grayson macht seine Stadt Blüdhaven nicht nur als Nightwing, sondern auch mit seiner Hilfsorganisation, der Alfred Pennyworth-Stiftung, zu einem besseren Ort. Doch terrorisiert der Serienkiller Heartless nicht nur die Stadt, er greift auch Dick persönlich auf alle Ebenen an. Plötzlich hält Blüdhaven seinen Wohltäter für jenen Mörder, der seinen Opfern das Herz aus dem Leib reißt! Dick muss fliehen, Kraft sammeln und ein altes Trauma überwinden, um diesem mächtigen Feind entgegenzutreten. In Blüdhaven übernimmt so lange ein neuer Nightwing …“

Autor: Tom Taylor

Zeichner: Bruno Redondo

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (05.08.2025)

Preis: 18,00 Euro

Ausstattung: Rückblick, Full-Page Variants und Cover Galerie, Das Kreativ-Team

Über Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall

Der vierte Band enthält die Ausgaben Nightwing 114 bis 118 und erzählt das letzte Kapitel Der Tiefe Fall. Veröffentlicht wurden die Hefte zwischen Juli und Dezember 2024. Ein letztes Mal macht sich Eisner Award Gewinner Tom Taylor ans Werk und macht sich an das große Nightwing Epos. An seiner Seite einmal mehr Top-Zeichner Bruno Redondo, welcher schon für die bisherigen Ausgaben verantwortlich ist und unter anderem auch Justice League und Suicide Squad. Ausgeholfen hat zudem Caio Filipe. Es ist das große Finale unter der Dawn of DC Saga, bevor es mit DC All In mit Band fünf weiter geht.

Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall erzählt das große Finale zur Spurensuche von Heartless. Dieser hat nämlich eine Gefolgschaft von bekannten Gangstern und Superschurken um sich geschart und das mit ganz schmutzigen Methoden. Bei eben diesen tun einem sogar die Gangster schon leid. Durch seine entfachte Höhenangst aus den letzten Bänden hat Dick Grayson bereits ein Klotz am Bein, doch mit ein paar weiteren schmutzigen Tricks und langer Planung wird er nun selbst als der Mann hinter der Maske von Heartless an die Öffentlichkeit verkauft.

Viele Menschen und Hilfseinrichtungen kommen zu Schaden und auch die Teen Titans und Justice League kann dabei nur zusehen, da Heartless eine Möglichkeit gefunden hat, sie damit zu erpressen, nicht einzugreifen und die Stadt zu verlassen. Dick muss wieder lernen seine Angst vor dem Fall zu überwinden und sucht dafür Nanda Parbat auf. Die Stadt verliert damit nicht nur einen Beschützer, sondern auch den Glauben an die einst Wohltätigkeiten von Grayson für Waisenkinder.

Ein teuflischer Plan von Heartless verkauft der Stadt, dass die wahre Identität des Herz-Entreißers Dick Grayson ist, der sonst so gütige Bürger von Blüdhaven.

Eindruck

Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall ist der Abschluss der Tom Taylor Saga. Das Band kommt im Format 17X26 daher und das Cover macht einen guten Eindruck. Bruno Redondo ist als Zeichner von Anfang bis Ende beteiligt. Hin und wieder hilft auf manchen Seiten auch Caio Filipe aus. Das Cover macht einen deutlich, was auf den Leser zukommt. Grayson ist angeschlagen und gefallen und auf eine Rückkehr und Rehabilitation ist zu hoffen. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es um Höhen und Tiefen. Nightwing macht einen Prozess durch wieder auf die Beine zu kommen. Selbst dann, als die Stadt ihn verfolgt, da er als Heartless identifiziert wurde.

Ein teuflischer Plan von Heartless selbst, der dies schon Ausgaben zuvor geplant hat. Da alle Indizien gegen Dick sprechen und er auf frischer Tat ertappt wurde, sieht es nicht gut für ihn aus. Die meisten kennen schließlich Dick nicht als Nightwing, sondern als normalen Bürger. Dass dann auch noch immer da Anschläge verübt werden, die mit seinem Namen in Verbindung stehen und er in eine Falle in Zusammenhang mit einem Mord gelockt wurde, ließen ihn nicht gerade unschuldig wirken. Heartless ist eine höchst teuflische Person, die mit fiesen Machenschaften sogar die größten Schwerverbrecher mobilisiert hat und um sich geschart, selbst wenn diese nicht ganz freiwillig ihm beiseite stehen.

Immerhin kann sich Nightwing jederzeit auf Rückenwind verlassen. Schließlich muss es noch einen Helden für Blüdhaven da draußen geben. Graysons Mentor und Vorbildfunktion übernimmt kurzweilig seine Rolle, während Dick zu sich selbst findet und einen ähnlichen Aufbauweg geht, wie Batman. Zudem bekommen wir es mit gleich mehreren Missionen zu tun. Herauszufinden, wer Heartless wirklich ist, Nightwing die Höhenangst nehmen und ihn wieder resozialisieren und die vermeintlichen Taten von ihm zu sprechen. Schließlich hat der echte Mr. Grayson schon viel für die Waisen getan und das gute Image darf nicht in den Schmutz gezogen werden. Außerdem wird der Mord an seinen Eltern neu aufgerollt, aber das lest ihr am besten selbst.

Fazit

Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall ist ein weiteres Beispiel dafür, das Tom Taylor großartige Geschichten schreibt und mit Zeichner Bruno Redondo bilden die beiden ein unschlagbares Team. Die Anordnung der Panels sind großartig, wenn beispielsweise ein Monolog stattfindet oder der Held von Dach zu Dach springt oder eine Figur von Raum zu Raum wandet. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Bedürfnis mir eine Lesepause zu gönnen und habe das Finale in einem Atemzug verschlungen. Es ist auch genial, wie sich sogar der Plan Dick Graysons falsche Schurken Identität zu verkaufen, über die Bände hinweg aufbaute. Ich erinnerte mich an einige Rückblenden vergangener Hefte und dachte mir, WAHNSINN. Die Erzählweise werde ich sehr vermissen. Abschließend sei gesagt, dass es einer der besten Nightwing Comics aller Zeiten ist.

Nightwing Band 4 – Der Tiefe Fall vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 18,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Bruno Redondo, Panini